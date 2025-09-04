¿Qué envejece más el pelo corto o largo? 5 looks antiedad a los 50 y 60

Mucho hemos debatido sobre las ventajas del pelo corto o el pelo largo, especialmente cuando se trata de reinventar nuestro estilo a los 50. Hay mujeres que apuestan por melenas largas para seguirse viendo y sintiendo jóvenes, pero también hay quien afirma que el short hair es el mejor aliado para seguirse viendo fresca. La realidad es que ambos estilos son capaces de rejuvenecer o incluso de sumar años; todo depende de cómo se elija lucir la melena.

Es por ello que es vital elegir cortes de pelo, peinados o estilos que aporten frescura, movimiento y mucha luz a nuestro rostro. Estos son los 5 looks antiedad ideales para vernos sofisticadas a los 50 y 60.

Corte bob con puntas degrafiladas

Apostar por un corte bob siempre será un acierto; además de ser un corte clásico y atemporal, es el aliado perfecto para suavizar los rasgos y aportar en nuestra apariencia un aire elegante y sofisticado. Este look es perfecto para mujeres con melenas lisas, pues esta textura permite que el pelo luzca definido y estilizado.

Corte bob Getty Images

Pixie con textura

El pixie es un corte que, lejos de endurecer las facciones, suele ser el aliado perfecto para suavizar los rasgos mientras aporta dinamismo a nuestra imagen. Si estás buscando un estilo de pelo que te ayude a restar algunos años, que sea atrevido y aporte volumen a tu melena, sí o sí debes optar por un corte pixie texturizado.

Corte pixie con volumen. Canva

Long bob con capas

Si no quieres comprometer la longitud de tu melena o no eres muy afín a los cortes cortos, la opción para ti es el lob. Con este estilo de pelo, vas a lograr crear movimiento en tu melena, gracias a las capas que también sirven para enmarcar el rostro, ayudando a resaltar unas facciones y ocultar otras. Este corte con capas no solo evita el aspecto de “casco” en la cabeza, sino también el altamente rejuvenecedor.

Corte lob con capas. Getty Images

Shaggy con fleco degrafilado

El corte shaggy es el aliado perfecto para aquellas que están buscando un estilo desenfadado y juvenil. Este corte se compone por capas en diversas longitudes, logrando que la melena tenga volumen y movimiento; estas mismas ayudan a crear la sensación de un rostro más fino, pues lo enmarcan, al igual que el fleco, el cual se adapta al look para ayudarnos a esconder líneas de expresión en la frente.

Corte de pelo ideal para crear volumen en el pelo Getty Images

Pelo largo con ondas suaves

Si hay algo que está en total tendencia, este año definitivamente es el estilo boho. Llevar el pelo largo como marca de estilo y sello personal es un acierto cuando se acompaña esta melena por unas ondas que nos ayuden a proyectar esa imagen messy y relajada que tanto se ha popularizado.

Pelo largo ondulado Pexels

La elección entre pelo corto o largo no depende de la edad, sino de cómo decidamos estilizar nuestra melena; ya sea que apuestes por un pixie versátil y atrevido o un estilo romántico con ondas, el poder de los looks antiedad está en el cuidado correcto en el pelo y la actitud con la que los portes.