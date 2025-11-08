Rosalía le da la bienvenida a ‘Lux’ con las uñas naturales y minimalistas que todas queremos llevar en diciembre

Este 7 de noviembre Rosalía estrenó oficialmente “Lux”, su nuevo álbum musical. Y sí, todas estábamos esperando escuchar la música, el concepto y el misterio estético del que ya nos había dado pequeñas muestras semanas anteriores; sin embargo, para lo que no estábamos preparadas era para la declaración de estilo que hizo con sus manos.

La catalana, que en los últimos años se volvió un referente de uñas maximalistas con piedras, largos extremos y diseños muy creativos, hoy sorprendió enseñando algo completamente opuesto y diferente: unas uñas naturales, limpias, minimalistas y con una de las formas favoritas de las mujeres elegantes: la almendra.

Definitivamente, además de robarse la atención del mundo con su nueva música, este nuevo proyecto nos inspira para recrear sus uñas y lucirlas a todo lo que da el próximo mes de diciembre.

¿Cómo son las uñas de Rosalía para “Lux”?

En esta ocasión, la española apostó por un manicure sumamente neutro, siendo la forma almendrada la que acompañó sus manos, una silueta que por sí sola es elegante y que en manos y atuendo de Rosalía lograron proyectar un diseño etéreo.

A pesar de que las lleva largas, esta longitud moderada propicia el alargamiento de sus dedos y una apariencia estilizada en las manos.

El color que Rosalía eligió para este diseño de uñas fue un tono nude rosado en acabado milky, uniéndose así a la tendencia de las uñas arregladas pero con aspecto natural.

¿Por qué las uñas naturales triunfan en diciembre y fin de año?

Aunque el maximalismo está tocando fuerte en el mundo de la belleza, el “quiet luxury” sigue siendo una alternativa para aquellas personas que aman el minimalismo refinado.

Los tonos beige, rosados neutros y nude transparentes muestran cuidado, limpieza y sofisticación sin necesidad de agregar más. Al pertenecer a la gama de tonos neutros, son perfectos para combinar con todo y adaptarse a cualquier tono y textura de piel, siendo la alternativa ideal para mujeres jóvenes o con piel madura, pues estas uñas pueden ayudar a disimular pequeñas imperfecciones.

Diciembre no solo es fiesta y diversión, es la ocasión perfecta para lucir nuestros mejores atuendos y apostar por un look refinado para despedir el año; es por ello que las uñas naturales de Rosalía se llevan a la perfección en esta temporada.

¿Cómo lograr las uñas naturales de Rosalía en casa?

Recrear este sencillo sobre la base natural de la uña es muy sencillo; bastará con contar con una longitud considerable para, con ayuda de una lima, perfeccionar la silueta almendra en nuestras propias uñas. Recurre al uso de un esmalte convencional en tono rosado o nude y de acabado lechoso o traslúcido y protege el color con una capa de brillo.

Si deseas un acabado pulido y de salón, puedes realizarte un manicure superficial, retirando la cutícula visible (también llamado “perigeo”).

Si lo tuyo es más de acudir con los expertos, pídele a tu manicurista uñas almendra en tonos nude lechosos.

Las uñas naturales nunca pasarán de moda y este diciembre es la muestra de ello. Con su lanzamiento, Rosalía no solo nos compartió un proyecto único y lleno de arte, sino que también inspiró a más de una a replicar su diseño de uñas elegante para llevarlo este último mes del año.