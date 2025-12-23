Suscríbete
Belleza

Rose gold: 6 formas elegantes de llevar las uñas que estilizan las manos en Año Nuevo

La tendencia rose gold se consolida como la opción ideal para cerrar el año con un manicure sofisticado, lleno de luz y capaz de estilizar las manos con elegancia atemporal.

Diciembre 23, 2025 • 
Melisa Velázquez
Uñas rose gold para lucir un manicure elegante y rejuvenecedor en Año Nuevo

Uñas rose gold para lucir un manicure elegante y rejuvenecedor en Año Nuevo

Instagram/@myleebeautyofficial

El rose gold se perfila como una de las grandes apuestas para Año Nuevo, ideal para lucir unas manos femeninas, sofisticadas y con el equilibrio perfecto entre brillo y elegancia, convirtiéndose en el complemento ideal para los looks de celebración.

Este tono, que fusiona la suavidad del rosa con los matices cálidos del dorado, destaca por su versatilidad, ya que se adapta tanto a estilos relajados como a atuendos más glam, aportando un toque refinado y luminoso perfecto para recibir el nuevo año con estilo.

Te podría interesar: Cat eye nails: 6 diseños sofisticados que apuestan por el lujo silencioso para empezar el Año Nuevo con estilo

También puedes leer
uñas-en-tendencia-2024 2.jpeg
Belleza
Los mejores 5 diseños de uñas para lucir en la oficina
Mayo 03, 2025
 · 
Leslie Santana
uñas french
Belleza
Los 5 diseños de uñas cortas en tonos nude ideales para lucir unas manos rejuvenecidas y elegantes
Abril 30, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Uñas rose gold para lucir un manicure elegante y rejuvenecedor en Año Nuevo

Este tono, inspirado en la elegancia del oro rosado, también se integra a la tendencia del lujo silencioso, ya que aporta calidez y luminosidad durante los meses más fríos del año, adaptándose con naturalidad tanto a diseños brillantes como a propuestas minimalistas y sofisticadas.

Clásico metálico

Si eres amante del efecto espejo, este diseño es perfecto para ti: su acabado refleja la luz de manera impactante y sofisticada, convirtiéndose en un aliado versátil que complementa desde los looks más casuales hasta los más elegantes.

Rose gold ombré

Si te encanta su matiz dorado, pero prefieres un diseño más discreto que armonice con tonos nude, este efecto te conquistará: sus sutiles destellos dorados aportan luz y elegancia, además de alargar visualmente las manos.

Francesas rose gold

Las uñas francesas se reinventan con esta técnica de color que le dan un toque dorado que transmite un look moderno y sofisticado que eleva cualquier look.

Rose gold glitter

Sobre una base rosada, puedes aplicar una capa de brillo con matices dorados para lograr un efecto luminoso y delicado, que aporta un toque festivo al manicure sin perder la elegancia ni caer en excesos.

Diseños minimalistas

Si prefieres algo más llamativo y creativo, puedes llevar una base suave de rose gold y agregar algunos diseños en tonos metalizados como el dorado para crear un contraste aún más favorecedor y elegante, sin llegar a la exageración.

Acabado perlado o satinado

Las versiones con acabado perlado son tendencia esta temporada, ya que dan un efecto aterciopelado que combina a la perfección con la luz suave del invierno y se ve especialmente elegante sin importar el largo de las uñas.

El rose gold no solo realza la belleza de las manos, sino que también aporta una sensación de calidez y sofisticación ideal para los meses más fríos del año.

uñas
Melisa Velázquez
Relacionado
El suéter del príncipe George que se está agotando en las tiendas
Realeza
El suéter del príncipe George que está causando sensación y se está agotando en las tiendas
Diciembre 23, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El acosador del príncipe Harry en Reino Unido
Realeza
El príncipe Harry siente nostalgia por la Navidad junto al príncipe William y el rey Carlos III
Diciembre 23, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Nuevos correos de Jeffrey Epstein mencionan a Andrés Mountbatten-Windsor
Realeza
La policía retiró la licencia de armas a Andrés Mountbatten-Windsor tras una vista a Royal Lodge
Diciembre 23, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué regalos pueden recibir George, Charlotte y Louis del pueblo?
Realeza
¿Qué regalos pueden recibir George, Charlotte y Louis del pueblo? Estas son las estrictas reglas
Diciembre 23, 2025
 · 
Melisa Velázquez