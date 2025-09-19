Rubio tostado: el tinte de pelo favorecedor que será tendencia este otoño en mujeres de 40

El otoño es la temporada del año ideal para darle un giro a nuestra imagen y este año, el rubio tostado se perfila como el favorito para presumir nuestra melena. Especialmente a partir de los 40, pues se trata de un tinte de pelo que mezcla matices cálidos ligeramente cobrizos, logrando un efecto luminoso, que nos ayuda a cubrir canas y lograr un efecto luminoso sobre nuestras facciones.

¿Qué es el rubio tostado?

A diferencia de los rubios fríos, el rubio tostado se caracteriza por su calidez, teniendo una base dorada que se combina con destellos cobrizos y miel, lo que logra una tonalidad muy especial y favorecedora.

A pesar de que este color se adapta a diferentes tonos de piel, sobre pieles claras aporta un efecto radiante y luminoso que da un aspecto saludable, además de un acabado natural que logra crear un contraste sobre la piel, haciendo que la melena sea el centro de atención de tu imagen.

Un aliado rejuvenecedor

Una de las grandes ventajas del rubio tostado es su capacidad para suavizar el rostro y disimular signos de cansancio como las ojeras o de envejecimiento como las líneas de expresión. La calidez de sus reflejos ilumina la piel y aporta vitalidad sobre ella, logrando que quien lo porta proyecte una imagen juvenil y fresca.

Leighton Meester luce una melena rubia tostada. Emma McIntyre/WireImage

Es también un color muy versátil que queda perfecto en melenas largas, cortes midi, cortes con flequillo, con ondas o en su formato lacio. Una celebridad que ha sabido cómo sacarle el mayor provecho posible en todas sus formas y versiones, sin duda alguna, es nuestra gossip girl favorita, Leighton Meester.

Cómo mantenerlo vibrante durante el otoño

Dependerá mucho de la base de tu pelo natural para determinar si la aplicación de este color requiere o no decoloración. Sin embargo, vamos a partir de la idea de que sí se debe requerir a ella; para esto vas a necesitar tener ciertos cuidados para prolongar lo vibrante del color, así como asegurar la salud de tu melena.

Una de las principales recomendaciones es apostar por el uso de shampoo y acondicionador especial; estos deben ser para pelo teñido y con protector de color para que se mantenga como salido del salón de belleza el mayor tiempo posible.

Apuesta también por incluir mascarillas nutritivas para evitar la resequedad; otra recomendación es recurrir lo menos posible al uso de herramientas de calor para estilizarlo; puedes recurrir a técnicas que no los requieran, como el uso de rulos, tubos o flexi rods. En caso de que sea inevitable usar planchas o tenazas, no olvides proteger la melena con un termoprotector capilar.

Retoca de 6 a 8 semanas para asegurarte de que el brillo y el color se mantengan vibrantes e intactos.

El pelo rubio tostado es la nueva apuesta para un look en tendencia este otoño; si estás pensando en optar por un cambio de imagen significativo, audaz y rejuvenecedor, que además porte luminosidad, apuesta por este tinte de pelo sin dudar.