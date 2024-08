Selena Gomez tiene las uñas rosa chicle que vas a querer copiar (¡y con brillos!)

Selena Gomez, una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento, no solo se destaca por su talento en la música y la actuación, sino también por su sentido de la moda . Su estilo ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndola en un ícono de moda seguido por millones de personas, y en fechas recientes, su manicurista compartió un trend que encantó a sus seguidores, se trata de las uñas rosa chicle.

A traves de Instagram, la estrella lució unas deslumbrantes uñas rosa chicle con brillos, un estilo que ha captado la atención de sus seguidores y fashionistas por igual, y que sin duda es ideal para esta temporada.

El look de uñas rosa chicle con brillos al estilo Selena Gomez

En una reciente aparición en redes sociales, la cantante mostró sus uñas decoradas con un vibrante tono rosa chicle, complementado con destellos de brillo que aportan un toque glamoroso y juvenil.

Este look no solo es perfecto para el verano, sino que también añade un toque de diversión y sofisticación a cualquier conjunto, así que no dudes en integrarlo en tus outfits.

El rosa chicle es un color alegre y llamativo, ideal para quienes desean añadir un poco de color a sus días. Este tono vibrante es perfecto para la temporada de verano, reflejando la energía y positividad del clima cálido.

Por otro lado, los brillos aportan un toque de glamour que eleva el diseño de las uñas a otro nivel. Ya sea para una salida nocturna o una ocasión especial, este detalle brillante hará que tus uñas se destaquen.

Toma en cuenta que el color rosa chicle es audaz y combina sorprendentemente bien con una amplia gama de estilos y colores de ropa. Desde outfits casuales hasta looks más elegantes, estas uñas pueden complementar cualquier elección de vestuario.