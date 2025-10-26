¡Sí al pelo gris! 7 cortes de pelo que hacen que las canas sí se vean elegantes y con estilo

Durante mucho tiempo, las canas fueron vistas como algo que había que ocultar; gracias al cielo, eso ha cambiado hoy en día. Cada vez son más mujeres que abrazan su pelo natural, descubriendo que el pelo gris puede ser tan favorecedor y elegante como cualquier otro tono.

La clave está en elegir un corte que realce la textura, aporte movimiento y ayude a mantener una apariencia fresca y cuidada. Si estás dejando crecer tus canas o ya portas con orgullo una melena platinada, estos cortes de pelo son ideales para proyectar estilo, confianza y belleza natural.

Corte bob clásico

El corte bobo sigue siendo el corte más chic y solicitado en los salones. ¿La razón? Se adapta perfectamente a todas las edades, así que sí, es el corte perfecto para lucir las canas con elegancia. Su forma recta y su acabado pulido aportan una imagen limpia, moderna y llena de estilo.

Favorece a mujeres de rostro ovalado o alargado y puede adaptarse con flequillo para resaltar aún más su apariencia sofisticada.

Corte pixie texturizado

El pixie es sinónimo de seguridad y modernidad. Con un toque desenfadado y texturizado, ayuda a suavizar las aficiones y aportar movimiento, haciendo que las canas luzcan con mayor vida y dimensión. Este corte es perfecto para aquellas mujeres con pelo fino y las que desean un estilo que no requiere de mucho para lucirlo estilizado todo el tiempo.

Corte shag en capas suaves

El corte shag es perfecto para quienes desean agregar volumen, pero de forma elegante a la melena. Este corte está diseñado para las amantes del estilo relajado y es una alternativa para lucir las canas, pues sus capas aportan dinamismo, permitiendo que los distintos tonos de gris y plata de un pelo cano se mezclen de forma natural, creando bellos reflejos bajo la luz.

Corte lob

El long bob es la opción perfecta si no quieres llevar el pelo tan corto. Su largo, entre el mentón y los hombros, enmarca el rostro sin perder versatilidad.

Combinando con un peinado liso o con ondas ligeramente marcadas, el lob permite mostrar canas de forma sofisticada y moderna, especialmente cuando se acompaña de un brillo saludable.

Corte con flequillo

Un flequillo es el mejor aliado para incluir en cualquier corte, pues su presencia sobre nuestra melena puede ayudarnos a suavizar los rasgos faciales, aportando un aire juvenil sin necesidad de cambiar de forma drástica la textura o longitud de nuestra melena.

Corte midi con capas frame

Si prefieres mantener tu largo, una melena a la altura de los hombros con capas frame es lo que estás buscando. Estas capas frontales aportan movimiento y estructura al rostro al mismo tiempo que lo enmarcan. Con este corte, la imagen que logramos proyectar es de elegancia y refinamiento, así como de crear la ilusión visual de unos rasgos más finos.

Corte garçón

El garçon, inspirado en los estilos parisinos, es sinónimo de distinción y elegancia. Corto, refinado y pulido, resalta la estructura de nuestro rostro proyectando sobre él confianza; es perfecto para estilizar el cuello y refinar los rasgos. Se puede llevar en su versión lacia o con pequeñas ondas para resaltar el tono gris del pelo.

Llevar el pelo gris no es señal de edad, sino de autenticidad y estilo. Deja libres tus canas y abrázalas para darles protagonismo; te prometemos que pueden ser el mejor accesorio cuando se llevan con los cortes de pelo correctos.