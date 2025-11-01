Tendencias de invierno: las uñas jelly color uva serán la apuesta de mujeres elegantes para un manicure refinado

Cuando hablamos de manicure con estilo y personalidad, pocas opciones combinan elegancia, actualidad y versatilidad como las uñas jelly.

Este acabado, que tiene inspiración en la belleza y estética coreana, consigue una textura vidriosa, traslúcida y altamente brillante que no solamente dota a las uñas de un aspecto saludable, sino que también se convierte en el aliado perfecto para lucir un manicure impecable.

Para el invierno 2025, la tendencia abraza un tono especial: el color uva. Sofisticado, femenino y con la dosis justa de audacia, el jelly color uva se perfila como la elección ideal para mujeres que quieren un look refinado sin renunciar a lo contemporáneo.

¿Qué son las uñas jelly y por qué vienen del estilo coreano?

Las uñas jelly se caracterizan por su acabado semitransparente, una textura que se logra con un gel coloreado que deja vislumbrar la base de la uña, pero con un toque de color. Una descripción más exacta del acabado que deja sobre las uñas este manicure es similar al color de los caramelos que en su interior llevaban una pasa.

El estilo tiene origen en la cultura coreana, y es precisamente ahí donde nace esta tendencia.

Para esta temporada de frío, esta técnica de manicure se adapta a tonos muy profundos y sofisticados como lo es el uva en lugar de los pasteles veraniegos.

¿Por qué el tono uva es la apuesta perfecta para invierno?

El color uva combina profundidad con una nota de frescura inesperada, lo que lo hace ideal para los meses más fríos del año. Al adoptar el acabado jelly, se suaviza su intensidad natural y gana luminosidad, evitando que el color se vea demasiado oscuro o pesado sobre las manos.

Además, esta tonalidad con un subtono grisáceo favorece a todo tipo de pieles y estilos: desde un manicure discreto para la oficina hasta un diseño de uñas más elaborado. Una de las razones por las cuales se ha convertido en el favorito de muchas mujeres alrededor del mundo es por su acabado y textura ultrabrillante.

Puntos a tener en cuenta para lucir unas uñas jelly impecables

Para obtener un jelly manicure color uva al estilo coreano, es fundamental seguir algunos pasos. El primero y el más fundamental es tener algún conocimiento básico sobre aplicación de esmaltes tipo gel; si no tienes noción sobre esta técnica de esmaltado, la recomendación es acudir siempre con una manicurista.

La preparación de la uña es vital para que tu diseño quede impecable; tienes que limpiar a la perfección la uña, retirando cutículas y aplicando una base, así como un primer para asegurar la adherencia y durabilidad del producto.

Posteriormente, agrega el gel en color; la textura de estos suele necesitar dos capas para lograr que el color se note a la perfección.

Por sí solo, el gel jelly ya cuenta con un brillo muy característico; sin embargo, para asegurar la permanencia del producto y resaltar aún más ese acabado pulido, es importante finalizar con un top coat ultrabrillante.

Si estás buscando el manicure que combine elegancia, tendencia y personalidad para este invierno, las uñas jelly en color uva son la apuesta segura. Este estilo une la sofisticación del color con la modernidad del acabado traslúcido y el estilo coreano; recuerda que funciona tanto en el día como para una cena especial, así que no tienes ningún pretexto para no llevar esta tendencia de invierno en tus manos a partir de este momento.