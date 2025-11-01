Suscríbete
Belleza

Tendencias de invierno: las uñas jelly color uva serán la apuesta de mujeres elegantes para un manicure refinado

El acabado traslúcido del manicure jelly al estilo coreano se reinventa para lucirse este invierno en color uva.

November 01, 2025 • 
Lily Carmona
Tendencias de invierno las uñas jelly color uva serán la apuesta de mujeres elegantes para un manicure refinado.png

Las uñas jelly en tono una serán la sensación del invierno 2025.

Instagram @ddowa_nail

Cuando hablamos de manicure con estilo y personalidad, pocas opciones combinan elegancia, actualidad y versatilidad como las uñas jelly.
Este acabado, que tiene inspiración en la belleza y estética coreana, consigue una textura vidriosa, traslúcida y altamente brillante que no solamente dota a las uñas de un aspecto saludable, sino que también se convierte en el aliado perfecto para lucir un manicure impecable.
Para el invierno 2025, la tendencia abraza un tono especial: el color uva. Sofisticado, femenino y con la dosis justa de audacia, el jelly color uva se perfila como la elección ideal para mujeres que quieren un look refinado sin renunciar a lo contemporáneo.

¿Qué son las uñas jelly y por qué vienen del estilo coreano?

Las uñas jelly se caracterizan por su acabado semitransparente, una textura que se logra con un gel coloreado que deja vislumbrar la base de la uña, pero con un toque de color. Una descripción más exacta del acabado que deja sobre las uñas este manicure es similar al color de los caramelos que en su interior llevaban una pasa.

El estilo tiene origen en la cultura coreana, y es precisamente ahí donde nace esta tendencia.

Para esta temporada de frío, esta técnica de manicure se adapta a tonos muy profundos y sofisticados como lo es el uva en lugar de los pasteles veraniegos.

¿Por qué el tono uva es la apuesta perfecta para invierno?

El color uva combina profundidad con una nota de frescura inesperada, lo que lo hace ideal para los meses más fríos del año. Al adoptar el acabado jelly, se suaviza su intensidad natural y gana luminosidad, evitando que el color se vea demasiado oscuro o pesado sobre las manos.

Además, esta tonalidad con un subtono grisáceo favorece a todo tipo de pieles y estilos: desde un manicure discreto para la oficina hasta un diseño de uñas más elaborado. Una de las razones por las cuales se ha convertido en el favorito de muchas mujeres alrededor del mundo es por su acabado y textura ultrabrillante.

Puntos a tener en cuenta para lucir unas uñas jelly impecables

Para obtener un jelly manicure color uva al estilo coreano, es fundamental seguir algunos pasos. El primero y el más fundamental es tener algún conocimiento básico sobre aplicación de esmaltes tipo gel; si no tienes noción sobre esta técnica de esmaltado, la recomendación es acudir siempre con una manicurista.

La preparación de la uña es vital para que tu diseño quede impecable; tienes que limpiar a la perfección la uña, retirando cutículas y aplicando una base, así como un primer para asegurar la adherencia y durabilidad del producto.

Posteriormente, agrega el gel en color; la textura de estos suele necesitar dos capas para lograr que el color se note a la perfección.

Por sí solo, el gel jelly ya cuenta con un brillo muy característico; sin embargo, para asegurar la permanencia del producto y resaltar aún más ese acabado pulido, es importante finalizar con un top coat ultrabrillante.

Si estás buscando el manicure que combine elegancia, tendencia y personalidad para este invierno, las uñas jelly en color uva son la apuesta segura. Este estilo une la sofisticación del color con la modernidad del acabado traslúcido y el estilo coreano; recuerda que funciona tanto en el día como para una cena especial, así que no tienes ningún pretexto para no llevar esta tendencia de invierno en tus manos a partir de este momento.

También puedes leer:
Uñas en color verde con glitter
Belleza
Del verde pistacho al jade: los 5 nuevos tonos de uñas que dominarán este verano 2025
June 16, 2025
 · 
Emma Duarte
Hand with beautiful manicure - pink gel nails
Belleza
5 diseños de uñas en tono rosa pastel que son ideales para uñas cortas
June 17, 2025
 · 
Emma Duarte

Diseño de uñas tendencias invierno
Lily Carmona
Relacionado
De Belinda a Paris Hilton los mejores disfraces de Halloween de las celebridades.png
Entretenimiento
De Belinda a Paris Hilton: los mejores disfraces de Halloween de las celebridades
October 31, 2025
 · 
Lily Carmona
Rostro estilizado así es el Nape bob, el corte de pelo que favorece a cualquier rostro y es el favorito de mujeres de 40.png
Belleza
Rostro estilizado: así es el Nape bob, el corte de pelo que favorece a cualquier rostro y es el favorito de mujeres de 40
October 31, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Otro escándalo real Sale a la luz el pago de alquiler del príncipe Eduardo luego de la polémica de Andrés y Royal Lodge.png
Realeza
¿Otro escándalo real? Sale a la luz el pago de alquiler del príncipe Eduardo luego de la polémica de Andrés y Royal Lodge
October 31, 2025
 · 
Lily Carmona
Traje de lino blanco de la reina Letizia en Lúxor, Egipto
Realeza
¿Por qué la reina Letizia siempre lleva labios neutros? Esto dice la psicología sobre el color de labios favorito de la royal
October 31, 2025
 · 
Lily Carmona