Tinte rubio mantequilla: el color de pelo que difumina las canas y rejuvenece después de los 40

Entre los tintes de pelo de moda, el rubio mantequilla está ganando cada vez más popularidad y un lugar muy especial como la opción más favorecedora para las mujeres a partir de los 40. Su mezcla de matices dorados y cremosos no solo aporta luz al rostro, sino que también ayuda a difuminar las canas de forma elegante.

Este color se adapta a diferentes tonos de piel y tiene la particularidad de ayudarnos a iluminar el rostro, por lo que es capaz de rejuvenecer de forma instantánea. ¿Ya lo conocías?

¿Qué es el tinte rubio mantequilla?

Este color se distingue por ser un tono cálido y cremoso; se encuentra entre las tonalidades de rubio dorado y rubio beige, pero teniendo la particularidad de apostar por algunos destellos finos distribuidos en la melena que ayudan a reflejar la luz, aportando un brillo natural así como una apariencia saludable a nuestro pelo. Es perfecto para aquellas que están buscando un look resplandeciente con toques juveniles sin la necesidad de recurrir a tonos completamente fríos.

¿Es la opción correcta después de los 40?

Depende mucho de la preferencia que tengas al momento de buscar alternativas que ayuden a cuidar la apariencia del pelo. Conforme va pasando el tiempo, las canas comienzan a tomar protagonismo sobre nuestro color natural. Ante este suceso, hay mujeres que prefieren optar por colores oscuros para hacer una cobertura total del pelo blanco; sin embargo, hay quienes buscan una alternativa en los rubios para difuminar su apariencia. El tinte rubio mantequilla tiene esa bondad; puede mezclarse entre los destellos del pelo cano para lograr difuminar su apariencia sin tener que recurrir a una cobertura total o al uso de tintes oscuros.

Además, este color, gracias a los tonos que lo conforman, es un gran aliado al momento de buscar alternativas que nos permitan suavizar las facciones y aportar luminosidad a nuestra piel.

Cómo mantener el rubio mantequilla en perfecto estado

Apostar por tonalidades rubias siempre va a implicar una responsabilidad de cuidado para evitar que este se maltrate y asegurar que siempre luzca lustroso, saludable y presentable. Después de realizarte este cambio en el salón de belleza, seguramente tu estilista te dará los cuidados necesarios y personalizados para que tu melena dure por más tiempo y los retoques no tengan que ocurrir tan frecuentemente; sin embargo, algo que debes considerar para su correcto mantenimiento es el uso de shampoos, acondicionadores y mascarillas con efecto matizante para prevenir tonalidades amarillentas no deseadas.

En las melenas rubias, la hidratación es vital para garantizar su vitalidad y apariencia saludable, así que tampoco dudes en recurrir a la aplicación de hidratantes capilares para garantizar el brillo en tu pelo.

Si estás por visitar el salón de belleza y aún no sabes qué look elegir, pero el pelo rubio está entre tus alternativas, no dudes en apostar por el tinte rubio mantequilla, el tono que no solo luce increíble, sino que también es estratégico y el mejor aliado para disimular la presencia de canas en tu melena sin que comprometas tu elegancia y sofisticación (y por supuesto, la salud de tu pelo).