Uñas acrílicas de seda: la tendencia minimalista que redefine la elegancia

También conocidas como uñas de seda, la uñas acrílicas Sophisticated Silk se están convirtiendo en la tendencia favorita del verano por su acabado minimalista y elegante que crea un look atemporal, lleno de elegancia y sofisticación.

Artistas como Selena Gomez las han llevado en la alfombra roja de importantes eventos, demostrando que las uñas acrílicas de seda son ideales para looks casuales o incluso los más formales.

¿Cómo son las uñas acrílicas de seda o Sophisticated Silk Nails?

Las Sophisticated Silk Nails están inspiradas en la textura delicada de la seda, una propuesta que se caracteriza por usar un esmalte ultra suave con acabado satinado que se aleja del brillo intenso, como del mate.

El resultado es un hermoso look con efecto luminoso, pulido y elegante, perfecto para quienes buscan diseños simples y elegantes, pero que no pasan desapercibidos.

Ideas de Sophisticated Silk Nails o uñas acrílicas de seda

Estas uñas son realmente versátiles, pues se pueden adaptar a diferentes largos y formas de las uñas, además de usar tonos cremosos como los rosados empolvados o los beige con acabado perlado.

Tonos nude con acabado perlado

Uno de los diseños más populares de la uñas de seda, son los tonos nude con un acabado perlado que aporta brillo y suavidad, para looks minimalistas y elegantes que nunca pasarán de moda.

Polka dot nails

Este es un diseño un poco más arriesgado; sin embargo, su tono pastel y ese acabado satinado, crea un hermoso diseño de seda que combina con todo, además de ser moderno y atemporal al mismo tiempo.

Uñas de seda con relieves

Si te gusta ese acabado de seda tan bonito de esta tendencia, pero buscas darle un toque más moderno, puedes recurrir a los relieves para aportar un toque más moderno, pero sin perder la elegancia.

Uñas de seda color lavanda

Los tonos pastel y cremosos son los más populares de esta tendencia minimalista, y los tonos lavanda son uno de los más solicitados en los salones de uñas, pues crea un look romántico y femenino.

Uñas de seda en rosa empolvado

El tono rosado empolvado es otro clásico de esta tendencia, capaz de aportar un aire femenino y atemporal. Su delicadeza lo convierte en el aliado perfecto para lograr uñas elegantes y sofisticadas que conquistan a cualquiera.

Con las “Sophisticated Silk Nails”, la belleza en las manos se viste de seda: simple, sutil y absolutamente sofisticada.

