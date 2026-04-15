Uñas almendradas con brillos: 7 maneras de llevar este manicure elegante este verano

Si hay una forma de uñas que nunca falla, es la almendrada y este verano 2026, vuelve con más fuerza que nunca… pero con un giro luminoso. Las uñas almendradas con brillos se posicionan como una de las tendencias más elegantes, gracias a su capacidad de estilizar los dedos y adaptarse tanto a looks minimalistas como más llamativos.

1. Jelly con glitter: brillo translúcido

Las uñas jelly siguen dominando, y al agregarles glitter fino logras un efecto fresco. Este tipo de acabado se alinea con la tendencia de brillos sutiles y luminosos que veremos en toda la temporada.

2. French con destellos

La clásica francesa se reinventa con puntas brillantes o líneas con glitter, es perfecta si quieres algo elegante pero con un twist moderno.

3. Efecto cromado brillante

Las uñas almendradas con acabado tipo espejo o cromo son ideales si buscas un look más impactante. Los tonos plateados, dorados o incluso verdes metálicos serán protagonistas este verano.

4. Base nude con shimmer

Una de las opciones más sofisticadas: base natural con un ligero brillo, este estilo refleja la tendencia de lujo silencioso que domina en 2026, con acabados delicados y pulidos.

5. Aura nails con brillo difuminado

El efecto aura (degradado suave al centro) se vuelve aún más especial cuando se combina con partículas brillantes. Es sutil, moderno y muy aesthetic.

6. Detalles mini con cristales

Los brillos no siempre tienen que cubrir toda la uña, pequeños cristales o detalles estratégicos aportan luz sin saturar, siguiendo la tendencia de nail art delicado.

7. Perlado elegante

El acabado perlado o nacarado es otro favorito, este tipo de brillo suave crea un efecto sofisticado que combina perfecto con la forma almendrada.

Aunque el glitter está en tendencia, la diferencia este 2026 está en cómo se lleva, ya no se trata de saturar, sino de crear dimensión, textura y luz de forma elegante. De hecho, expertos coinciden en que los acabados brillantes evolucionan hacia versiones más refinadas.

