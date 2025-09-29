Uñas animal print: 8 estilos elegantes para conquistar el otoño

El otoño se ha convertido en la temporada donde las tendencias están brillando, los tonos clásicos y atemporales vuelven a ser protagonistas, y lo mismo está ocurriendo con el animal print.

Los diseños estampados que evocan a la belleza y elegancia de los animales salvajes están robando protagonismo esta temporada otoñal.

¿Cómo son las uñas animal print y por qué son perfectas para el otoño

Las uñas animal print se caracterizan por imitar patrones y estampados característicos de animales salvajes como el leopardo, la cebra, serpientes o tigres, este diseño se puede adaptar a cualquier forma o largo de uña.

La clave de esta tendencia para el otoño, está en los colores utilizados para crear sus diseños, pues los tonos marrones y terracota se adaptan para crear diseños elegantes y en tendencia.

Ideas de uñas animal print para el otoño

Desde combinaciones discretas en tonos nude con acentos dorados hasta diseños más audaces en colores otoñales como terracota, verde oliva o burdeos, hay opciones para cada personalidad.

Uñas carey

Es el diseño más utilizado en el otoño, que evoca la belleza de los caparazones de las tortugas y que se realizan en tonos marrones, colores que representan al otoño y que son perfectas si te gusta su acabado brilloso.

Animal print francesas

Otro clásico atemporal que nunca muere, son las uñas francesas que también brillan con hermosos diseños animal print, en diferentes tonos marrones con ligeros toques de anaranjado y detalles minimalistas en dorado.

Animal print mate

Los tonos nude son ideales para crear este diseño de leopardo con un acabado mate que crea elegancia y sofisticación que no pasan desapercibidas, aunque sea un look casual, pero muy femenino.

Animal print otoñal

Este diseño es perfecto para describir la temporada otoñal por su hermosa combinación de tonos nude tierra, que se caracteriza por tonos que van de los chocolates a los beige para crear una hermosa gama.

Animal print verde olivo

El verde olivo se posiciona como uno de los tonos estrella del otoño, ideal para incorporarlo en diseños animal print que logran un look sofisticado y completamente otoñal.

Animal print blanco

Si buscas un diseño mucho más sofisticado, puedes optar por esta propuesta con base blanca y el estampado de leopardo en tonos nude y ligeros destellos dorados para un look glamouroso y elegante.

Animal print naranja

Los tonos naranja también son protagonistas del otoño y son ideales para crear diseños animal print elegantes y sofisticados, pues al combinarlo con un tono beige, crean un contraste maravilloso y elegante.

Animal print tigre

Los tigres de bengala son famosos por su hermoso pelaje anaranjado con matices dorados, por lo que su estampado en las uñas siempre lucirá elegante y sofisticado, además de que sus colores combinan perfectamente con el otoño.

Si buscas darle un giro a tu manicure este otoño, el animal print se presenta como la opción ideal para combinar audacia y elegancia en cada detalle.

