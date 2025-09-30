Uñas cafés: 6 formas de llevar manicure marrón para unas manos elegantes este otoño

El color café nunca pasa de moda y este otoño se posiciona como el tono ideal para lucir una manicura elegante y versátil. Al igual que otros colores otoñales, las uñas café tienen la capacidad de adaptarse a diferentes estilos, regalándonos diseños de uñas minimalistas, glamurosos e incluso artísticos. Ya sea que desees optar por un manicure discreto o algo más llamativo, estas propuestas de uñas cafés te inspirarán a llevar la tendencia de las uñas marrones con un aire actual y altamente refinado.

Uñas cat eye

El efecto cat eye continúa como uno de los favoritos de las manicuristas y muchas de nosotras. Apostar por él en color café es un total acierto si lo que estás buscando es una manicura elegante con un toque sutil de brillo y movimiento. La técnica magnética de este efecto crea un reflejo sofisticado sobre las uñas que sí o sí debes lucir esta temporada.

Uñas ombré

El efecto degradado es uno de los más populares en cuanto a diseños de uñas y el color café se presta perfectamente para lograr un acabado muy refinado. El ombré apuesta por concentrar el color marrón sobre la punta de las uñas e irlo difuminando en dirección a la cutícula. Regularmente, este efecto se lleva con uñas largas y en forma de almendra; sin embargo, para un efecto minimalista, puedes apostar por él en uñas cortas y lucirá igual de sofisticado.

Uñas polka dots

Si lo tuyo es apostar por diseños más juveniles y femeninos, las “polka dots nails” son la opción que estabas buscando. Este diseño se ha puesto de moda gracias a celebridades como Hailey Bieber, quienes lo han llevado de forma sofisticada en los colores del verano. En otoño, apuesta por llevar una base traslúcida en color café y sobre ella plasmar los lunares en color blanco, dando como resultado una manicura elegante y creativa.

Uñas jelly con flores

Inspiradas en la tendencia “jelly nails”, este diseño propone colocar sobre las uñas un toque de base traslúcido en color café y sobre ella agregar detalles florales, pero no cualquier tipo de flor, sino aquel follaje alusivo al otoño: hojas secas, ramas, racimos, etcétera.

El resultado es una manicura que simula capas de vidrio teñido.

Efecto cuarzo

Este estilo es perfecto para las amantes de los acabados inspirados en minerales como los cuarzos. Para realizar este diseño, se parte de una base en color café con efecto cat eye y, posteriormente, se agrega en el centro otro toque de color con el mismo efecto, pero esta vez en color verde. Este toque de luz simula el reflejo de un cuarzo y da como resultado un diseño elegante y único.

Uñas efecto aura

Las “aura nails” nacieron como una tendencia; sin embargo, ya han evolucionado para convertirse en ese diseño clásico que todas amamos llevar cuando queremos algo creativo y lleno de color. Estas uñas se caracterizan por colocar sobre una base un punto de color degradado en forma circular; de ahí viene el nombre de aura, para lograr un efecto hipnótico y elegante sobre las uñas.

Las uñas café son y serán siempre la mejor alternativa para lucir una manicura elegante y sofisticada. El café es un tono tan versátil, moderno y que sabe reinventarse para ofrecernos propuestas minimalistas, decoradas o sencillas, como apostar por el simple hecho de pintar las uñas marrón sin ningún otro elemento. Sea el diseño que elijas para ellas, sin duda estarás optando por el tono ideal para lucir en otoño.