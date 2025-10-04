Uñas castañas: 6 formas de llevar la tendencia elegante del otoño que estiliza las manos

También conocidas como chestnut nails, estas uñas marrones están conquistando desde las redes sociales, hasta las pasarelas de moda por sus hermosos matices cálidos, demostrando que las uñas castañas funcionan en ambientes casuales y glamurosos.

Se adaptan perfectamente tanto a pieles claras como morenas, realzando su tono natural, disimulando pequeñas imperfecciones y aportando un efecto rejuvenecedor inmediato.

¿Cómo son las uñas castañas?

Los tonos marrones son símbolo de elegancia, pero lo que distingue a las uñas castañas es ese matiz rojizo y acogedor que se siente intenso sin llegar a ser demasiado oscuro, es más cálido que el negro, más fresco que el chocolate oscuro y más vibrante que el beige.

Ese equilibrio lo convierte en el marrón refinado perfecto para combinar con prendas de punto y abrigos.

¿Cómo llevar las uñas castañas este otoño?

Además de su gran versatilidad, las uñas castañas se pueden adaptar a las diferentes tendencias que han estado gobernando durante el 2025, para conseguir un look moderno pero sofisticado.

Uñas castañas clásicas

Se trata de un diseño con un acabado uniforme en tono marrón profundo, ideal para quienes prefieren lo elegante y sencillo, en uñas cortas se puede conseguir un look moderno que no pasa desapercibido.

Uñas castañas degradadas

Este es uno de los diseños más modernos y sofisticados, se trata de llevar el tono marrón en sus diferentes tonalidades con un efecto degradado y un acabado brillante que luce espectacular para la temporada otoñal.

Uñas castañas bicolor

Nuevamente se trata de usar diferentes tonos de café para conseguir un look moderno que llama la atención, y aporta mayor dinamismo a las uñas, su encantó está en que se puede jugar con la versatilidad de los tonos castaños.

Uñas castañas cromadas

Si quieres un diseño actual con un aire futurista, apuesta por los tonos castaños cromados: su acabado metálico y luminoso aporta un efecto brillante que transforma la manicura en un look original y lleno de personalidad.

Uñas castañas francesas en diagonal con detalles dorados

Las uñas francesas nunca pasan de moda y temporada tras temporada se reinventan para lucir looks más modernos, llenos de elegancia, este diseño se caracteriza por su punta en diagonal con hermosos detalles dorados.

Uñas castañas cat eye

Inspiradas en el efecto magnético y brillantes de las piedras preciosas, el efecto cat eye es una de las formas más elegantes de llevar el tono marrón en las uñas, que juega con los matices luminosos que evoca a los bellos ojos felinos.

Las uñas castañas no solo son una opción moderna, también son un reflejo de la estética cálida que predomina este otoño, convirtiéndose en el complemento perfecto para quienes desean un manicure sobrio, versátil y con estilo.

