Uñas corazón: 5 diseños románticos y elegantes que querrás lucir el 14 de febrero

Enero llegó a su fin y eso solo significa una cosa para las fanáticas del romance: San Valentín está a la vuelta de la esquina. Por supuesto que más de una ya estamos pensando en el diseño de uñas que queremos lucir durante una de las temporadas más dulces del año y, si tú, como nosotras, ya estás buscando inspiración de uñas corazón para sorprender a tu persona especial el próximo Día de los Enamorados, no puedes dejar de conocer estos diseños románticos y elegantes que querrás lucir el 14 de febrero y que se convertirán en tu obsesión del mes.

Uñas de corazones minimalistas

Esta inspiración llega directamente de la talentosa nail artist Zola Ganzorigt, quien ya se sumó al ambiente romántico de San Valentín trayendo para sus seguidores una propuesta minimalista.

El diseño consiste en decorar cada uña, que previamente lleva una base glazed, con mini corazones en color rojo, al mismo tiempo que traza de forma fina otro corazón invertido en la punta con un gel color plata.

Uñas francés corazón

Si las uñas francesas ya son el aliado infalible de cualquier temporada, este San Valentín llegan con una propuesta llena de amor: las heart french. Este diseño apuesta por trazar las curvas de la tradicional forma de corazón sobre la zona de la punta de la uña, sustituyendo el clásico borde blanco por un toque de rojo más romántico.

Uñas milky con corazones azules

Para aquellas que no son fanáticas de los tradicionales corazones rojos y buscan una propuesta que diga “San Valentín”, pero sin caer en lo obvio, está esta propuesta. En ella, el protagonismo lo toman delicados corazones trazados sobre una base blanca lechosa, aunque el tono de los little hearts puede ser a gusto de cada quien; apostar por ellos en un tono azul bebé hará que tus manos luzcan muy elegantes.

Uñas polka hearts

Aunque los lunares son una tendencia que también podría encajar a la perfección en la temporada de los enamorados, qué mejor forma de reinventarlos que apostando por sustituirlos con formas de corazones. Para este diseño puedes recurrir a colocar una base nude o milky rosa con un toque de efecto glazed y sobre ellas lucir tu manicure con corazones rojos.

Uñas nude

Si lo tuyo es apostar por el nail art natural y discreto, pero quieres sumarte a la celebración de San Valentín, existe una forma refinada, delicada y sutil de hacerlo. Sobre una base nude vas a trazar pequeños corazones en la orilla de las uñas; esto le dará un toque especial a tu mano, así como una apariencia muy femenina.

Ahora que ya conoces estos diseños románticos y elegantes de uñas corazón, no tienes ningún pretexto para no apostar por un manicure especial este 14 de febrero. Recuerda que estas propuestas están pensadas en resaltar la belleza natural de tus manos y en acompañarte en una de las fechas más cariñosas del año: San Valentín.