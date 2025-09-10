¿Uñas de boda rojas? Selena Gómez revive las uñas rojas, el color para un manicure que empareja la piel de las manos

Selena Gómez está en nuestro radar siempre; sin embargo, desde que la cantante celebró su despedida de soltera y gracias a que algunos medios especularon que septiembre podría ser el mes en el que ocurra el tan esperado enlace entre ella y Benny Blanco, no despegamos el ojo de lo que esté haciendo.

Y es que Selena no solo es una gran inspiración profesional, también es un referente en el mundo de la belleza y, durante su más reciente aparición pública en las calles de Nueva York, esto no fue la excepción a la regla.

A su llegada al SoHo, la intérprete de “Good for You” marcó tendencia apostando por un detalle que llamó nuestra atención: sus uñas rojas, una obra del nail artist Tom Bachik.

Selena Gómez usando uñas rojas durante paseo por SoHo en Nueva York. Raymond Hall/GC Images

A pesar de que este es un tono clásico que nunca pasa de moda, su posición como future bride to be nos hizo pensar que las uñas de boda rojas podrían ser la opción arriesgada y atrevida de llevar un manicure nupcial.

¿Por qué las uñas rojas nunca pasan de moda?

El rojo en las uñas es un tono atemporal que ha acompañado a mujeres icónicas desde hace décadas. La elegancia del tono, fuerza y versatilidad lo han convertido en el aliado para llevar en el día a día, así como en eventos importantes. A diferencia de otros tonos de temporada, el rojo se adapta a cualquier estilo, desde lo minimalista hasta lo sofisticado.

Si Selena se casara en este momento, estamos seguras de que las uñas rojas serían un total acierto para complementar su look.

Uñas rojas en bodas: un toque de audacia elegante

Sí, sabemos que lo común es apostar por tonos nude, blancos o pasteles para un evento tan importante como este; sin embargo, el color rojo podría ofrecer un contraste que pueda resultar igual de elegante y romántico que las tradicionales, convirtiéndose en la alternativa de las novias que desean apostar por algo completamente diferente y único.

Lejos de verse fuera de lugar, estas uñas serían la compañía perfecta para resaltar con un vestido blanco, beige o incluso champagne, creando un contraste moderno al atuendo.

El efecto del rojo sobre la piel

Una de las razones por las que el rojo es uno de los colores favoritos es porque es altamente favorecedor sobre cualquier piel, pues ayuda a emparejar el tono. Al tratarse de un color vibrante, disimula imperfecciones, rojeces o pequeñas manchas en las manos, haciendo que luzcan más uniformes y rejuvenecidas, el efecto ideal para un día tan importante como la boda.

Las uñas rojas no son solo un básico que muchas amamos, son también una apuesta atrevida y elegante para unas uñas de boda. Aunque Selena Gómez no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre si este color la acompañará al altar, ni la fecha del gran evento, estamos seguras de que apostará por un diseño inspirador y único como ella.