Belleza

Uñas elegantes: 5 formas de apostar por las uñas vitral, la tendencia de otoño que rejuvenece las manos

Esta técnica de nail art combina color, brillo y arte en miniatura, logrando un efecto sofisticado que estiliza y embellece las manos.

September 30, 2025 • 
Lily Carmona
Las uñas vitral serán la sensación en otoño y por eso debes probar estos diseños.

El mundo de las uñas está dándole la bienvenida a diseños y tendencias constantemente. Al igual que el pelo o el maquillaje, nuestras uñas son consideradas como una carta de presentación y es por ello que merecen lucir siempre con mucho estilo. Esta temporada, el nail art le da la bienvenida a una nueva tendencia: las uñas vitral, las cuales se convierten en una opción elegante y creativa para transformar cualquier look gracias a su juego de brillos, colores y transparencias. Si no sabías qué diseño elegir este otoño, toma nota de estos diseños de uñas.

¿Qué son las uñas vitral?

Estas son una de las tendencias más artísticas del nail art en la actualidad. Se inspiran en la textura y apariencia de los vitrales que decoran iglesias o edificios históricos, jugando con las transparencias, colores intensos y trazos finos que imitan cristales fragmentados. Para su creación, las manicuristas recurren al uso de geles como el “jelly”, para lograr esa apariencia transparente, pero con un toque de color, y el famoso cat eye, para lograr un efecto vidrio más real. El resultado, unas uñas con diseños increíbles que no solo rejuvenecen, sino que también iluminan las manos.

Uñas almendra con rosas

Un diseño romántico y elegante. La base de la uña en forma de almendra estiliza los dedos, mientras que las rosas estilo vitral aportan un aire femenino y sofisticado. Perfectas para ocasiones especiales o simplemente para lucir un manicure único.

Uñas largas con diferentes diseños

Para las más atrevidas o que aman el maximalismo en el nail art, esta combinación apuesta por plasmar sobre la uña diferentes patrones de vitral. Este look no solo es artístico y llamativo, también ayuda a rejuvenecer las manos gracias a que la atención se centra en el diseño del nail art.

Uñas Halloween

Ideal para la temporada spooky y, por supuesto, el otoño. Sobre una base jelly traslúcida se dibujan los elementos clásicos de la festividad: calabazas, castillos embrujados, fantasmas, arañas o murciélagos. Esta idea es temática, divertida y altamente creativa.

Uñas rosas

Si lo tuyo es apostar por algo más elegante, delicado y femenino, apostar por una misma paleta de color te ayudará a lucir unas uñas sofisticadas. El rosa es uno de los colores favoritos de la tendencia vitral y colocarlos sobre los trazos característicos del vitral sin sobresaturar la mano lo convierten en el aliado perfecto para un diseño original y sobrio.

Uñas vitral sol y luna

Si lo tuyo es apostar por lo temático, este estilo místico y creativo, que incorpora figuras como el sol y la luna, es lo que estás buscando. Estas uñas vitral se inspiran en la witchy vibe de algunas brujas populares de los 90 como “Sabrina, la bruja adolescente”. La base de estas uñas radica en incluir colores traslúcidos, efectos brillosos como el cat eye y los flakes para lograr un diseño hipnótico y mágico, muy ad hoc a la temporada.

Las uñas vitral son una tendencia de uñas que no solo estará dominando el otoño, sino que también te ayudará a lucir unas uñas elegantes, rejuvenecidas y sofisticadas.

