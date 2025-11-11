Uñas “frosted”: la tendencia invernal que imita la escarcha de la nieve y rejuvenece las manos al instante

En el mundo de las uñas, aunque no existen reglas sobre la temporalidad de los diseños, sí hay tendencias que nacen para una estación específica, una de ellas las uñas frosted. Este manicure está inspirado en la estética de la escarcha, el hielo frío del amanecer de invierno, el brillo de la nieve recién caída y ese aspecto cristalino que nos remite a la temporada más helada del año.

Estas uñas se logran con gamas traslúcidas, aperladas, glitter y flakes que generan textura y luces tornasoladas, que no solo nos remiten al hielo, sino a los rayos de sol rebotando en los caminos nevados.

Este manicure favorece a todas las edades, pero especialmente a aquellas con manos maduras porque rejuvenece, aportando luz, efecto lifting y un contraste suave.

Estas son las cinco versiones más elegantes de esta temporada.

Uñas almendra

La forma almendra favorece los dedos largos, estiliza y la sensación de elegancia; es por ello que es una de las siluetas de uñas favoritas para este manicure. Para lograr el efecto frosted, en este diseño en específico, el glitter debe estar más concentrado en la punta y degradar hacia el centro, un efecto que se combina perfectamente con el efecto cromado en color plata para regalarnos unas uñas sumamente invernales y muy elegantes.

Uñas cortas efecto aurora invernal

Las uñas cortas no solo son una tendencia, son las aliadas de muchas para lograr un diseño versátil y práctico. Estas también pueden adaptarse al efecto escarcha con un toque de sol. Para lograr estas uñas bastará con aplicar una base en color azul baby en un tono frío casi blanco a juego con un efecto polvo de hada con destello púrpura. Este diseño es perfecto para quienes quieren algo pulido, discreto, pero con toda la vibra del invierno.

Uñas con relieve

En Navidad, el color blanco es el gran favorito de muchos diseños; sin embargo, unas buenas uñas frosted apuestan por su versión aperlada. Para este diseño vas a tener que recurrir a una base en tono blanco con textura lechosa y agregar relieves en forma de gota que simulen el agua congelada sobre el cristal. Este diseño no solo es sofisticado y elegante, se aleja de la típica paleta navideña de rojo, blanco y verde.

Uñas largas con flakes

Los flakes son un elemento de decoración muy buscado en los diseños de uñas, especialmente en los de invierno, y no solamente porque nos encanta traer las uñas llenas de brillitos, sino porque son el elemento perfecto para recrear el brillo del hielo.

Estas hojuelas son capaces de aportar a nuestras uñas un brillo sin igual, volviendo nuestro manicure el protagonista a donde quiera que vayamos.

Si quieres algo refinado y elegante, pero con esa estética fría, esta es la alternativa que estabas buscando.

Uñas milky

Las uñas escarchadas apuestan mucho por los diseños difuminados. En este diseño partimos de una base milky en color blanco, la cual se complementa a la perfección con el efecto hielo de los glitters que acompañan este diseño y que nace desde la cutícula para dirigirse hacia el centro, dándonos un acabado sumamente elegante, discreto y fino.

Las uñas frosted son la alternativa perfecta para lucir un diseño de uñas impecable esta temporada invernal. Ya sea que optes por diseños con glitter, tonos sólidos como el azul bebé o el uso de flakes, este manicure aportará mucha suavidad a tus manos con una estética limpia, fría y sumamente elegante.