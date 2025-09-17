Uñas Halloween: Jennifer Lopez apuesta por las uñas vampiresa, el manicure tenebroso y superelegante

Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar que no hay límites cuando se trata de marcar tendencias en el mundo de la belleza. Con Halloween a la vuelta de la esquina, la cantante sorprendió con dos estilos de manicure inspirados en la estética vampírica, pero llevados a un nivel más sofisticado y glamuroso. De la mano de su manicurista de cabecera, que también es encargado de los diseños de uñas de Selena Gómez, Tom Bachik, JLo se despidió del verano con dos propuestas que capturan la esencia tenebrosa de la temporada de las uñas Halloween: las uñas vampiresa, apostando por las uñas rojas en formato short.

Las uñas vampiresa: el manicure gótico que nunca pasa de moda

Tradicionalmente, el manicure vampy se asocia a unas uñas extralargas en tonos oscuros, con combinaciones de negro y rojo que evocan sensualidad y misterio (dos características típicas de los vampiros). Este estilo se ha convertido en un favorito de la temporada de otoño gracias a su aire gótico y esa esencia transparente que nos remite a la textura de la sangre. Sin embargo, Jennifer Lopez decidió reinterpretarlo y mostrar que la estética vampiresa puede reinventarse en algo igual de elegante pero minimalista.

El poder del rojo en otoño

El diseño con el que JLo impactó durante la proyección de la película “El beso de la mujer araña” consistió en un set de uñas cortas en color rojo, pero no cualquier rojo, sino un vino profundo que aporta dramatismo al manicure sin caer en lo exagerado.

Este color es perfecto para el otoño porque combina con la paleta de la temporada; además, tiene un efecto rejuvenecedor en las manos, pues al ser un color sumamente oscuro, estiliza, aporta calidez y resalta cualquier look, desde un atuendo sofisticado como el abrigo beige de JLo hasta un look más casual.

Uñas cortas, la opción práctica y sofisticada

Si bien las uñas XL siguen siendo tendencia, las uñas cortas han ganado terreno por ser mucho más cómodas y versátiles en el día a día. JLo reafirma que no se necesita longitud para destacar: un buen color con un tono intenso puede convertirse en el aliado perfecto para elevar tu estilo y look. Además, este tipo de manicure es ideal para aquellas mujeres que buscan mantener una imagen elegante y al mismo tiempo funcional.

Con su elección de uñas cortas en rojo vino oscuro, Jennifer Lopez confirma que las uñas Halloween por excelencia de esta temporada serán las uñas vampiresa, elegantes, sofisticadas y totalmente tenebrosas, ideal para llevar esta temporada de otoño y especialmente para la spooky season. Ahora sí estarás lista para lucir un manicure espeluznante y elegante este Halloween.