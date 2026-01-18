Uñas minimalistas: 5 diseños elegantes que serán tendencia y te harán lucir unas manos refinadas

Aunque el mundo de las uñas es un universo de infinitas posibilidades que nos ayuda a lucir diseños de todo índole, algunas veces queremos apostar por propuestas discretas que cumplan únicamente con el objetivo de hacer que nuestras uñas luzcan arregladas sin la necesidad de diseños extravagantes o completamente recargados.

Afortunadamente, existen técnicas como las uñas minimalistas que cumplen con este requisito mientras favorecen la apariencia, no nuestra, sino también la de nuestras manos, logrando que estas se vean refinadas todo el tiempo.

Si estabas buscando inspiración para tu siguiente retoque, y que digas una propuesta discreta pero femenina, revisa estos diseños de uñas elegantes con estética minimalista que se convertirán en tus grandes favoritas en cada visita al manicurista.

Milky nails

Las milky nails llevan algunos años dominando las tendencias de uñas y siendo las favoritas de muchas al momento de elegir diseños refinados y discretos. Si bien es cierto que pueden funcionar como base o lienzo para un diseño de uñas elaborado, por sí solas y de manera uniforme son también una gran opción para aquellas que requieren de un manicure elegante sin necesidad de recurrir a trazos o propuestas extravagantes.

Estas uñas lucen bien en su formato largo o de uñas cortas, así que, además de favorecedoras, también resultan muy versátiles.

Uñas frame

Esta es una tendencia que está dominando los diseños de uñas más recientes. Aunque solemos verla con mayor frecuencia en diseños de uñas chunky o maximalistas, recientemente comenzó a surgir una propuesta más delicada, la cual busca recrear este estilo pero de forma más discreta.

Como su nombre lo indica, las uñas frame constan en realizar un trazo sobre el contorno de estas, generalmente en relieve, para destacarlo con un efecto cromado en color oro. A pesar de que pueden sonar arriesgadas, la realidad es que el resultado es un diseño elegante y refinado, especialmente cuando se apuesta por un frame fino y unas uñas en forma almendra.

Uñas velvet con cat eye

El cat eye llegó para quedarse, pues no por nada se ha convertido en el gran favorito de muchas mujeres alrededor del mundo en los últimos meses. A pesar de que este efecto puede servir como base para diseños de uñas muy elaborados, apostar por él sin ningún tipo de decoración extra es un total acierto.

Aunque su efecto magnético resplandece en cualquier color, la recomendación para apostar por unas uñas de aspecto minimalista, delicado y elegante es haciendo uso de geles ojo de gato en tonos durazno, rosados o plateados.

Uñas con nivelación

Si bien esta propuesta no es un diseño como tal, sino una técnica de aplicación de uñas, su acabado se ha convertido en uno de los más buscados y solicitados a las manicuristas. La técnica de nivelación consiste en agregar un toque de color sobre la uña con ayuda de un gel nivelador que logre modificar la estructura natural de la uña para lograr un acabado natural pero visible.

Esta suele realizarse con ayuda de geles rubber y en tonos que van desde lo nude hasta lo rosado; su objetivo es lograr que las uñas tengan una apariencia lo más natural posible.

Uñas de jabón

Esta tendencia de uñas busca lograr un acabado natural sobre las uñas. Suele realizarse con geles de textura lechosa, principalmente en color rosa, en un tono cercano al color del jabón (de ahí su nombre). Las uñas de jabón pertenecen a los diseños minimalistas y se han convertido en la decoración favorita de aquellas que buscan unas manos arregladas y discretas.

Ahora que conoces estas propuestas en tendencia para lucir unas uñas minimalistas, seguramente una de ellas se quedará en tu corazón para probarla en más de una ocasión en tus futuras visitas al manicurista. Ya que conoces estos diseños de uñas elegantes, estás lista para llevar unas manos refinadas y femeninas a donde quiera que vayas.