Uñas naturales: 7 colores neutros que estilizan y alargan las manos para un manicure refinado

No hay manicura más versátil que aquella que apuesta por lucir unas uñas naturales. Los tonos neutros —desde el beige hasta los rosados empolvados— son el secreto de estilo de las mujeres que aman la discreción sin renunciar al glamour. Además de combinar con cualquier look, aportan un efecto visual alargador, haciendo que las manos luzcan más estilizadas y finas.

Esta temporada, los expertos, especialmente los manicuristas, coinciden en que el “clean look” continuará dominando por un tiempo más el campo de la belleza, así que si estás buscando un acabado sofisticado y atemporal, estos son los colores de uñas neutros que transformarán tu manicure en algo sumamente elegante.

Uñas beige arena

El favorito de quienes prefieren un estilo minimalista. Su subtono cálido crea la ilusión de dedos más largos y combina a la perfección con pieles claras o doradas. Puedes lucirlo en uñas largas, aunque las uñas cortas son sus favoritas; puedes adaptarlas a cualquier ocasión también, así que serán tus aliadas en tu camino a la oficina.

Uñas rosa empolvado

Clásico, romántico y natural, este es el tono más usado por incluso miembros de la realeza, pues es el tono base de las uñas princesa. Este color resalta el rosa natural que lucen nuestras uñas para un toque elegante y sofisticado.

Uñas nude caramelo

Dentro de la extensa gama de colores nude, el de subtonalidad caramelo es de los favoritos para lograr unas uñas sofisticadas. Este color con matices miel es la opción sofisticada para aquellas mujeres que desean resaltar el tono natural de su piel, pues es un tono que se adapta a cualquier tonalidad.

Uñas blanco lechoso

Si hay un color que sea sinónimo de sofisticación y elegancia, ese es el blanco lechoso. Este color le ha dado vida a la famosa tendencia de uñas milky, las cuales han llegado para quedarse como una de las favoritas de muchas mujeres alrededor del mundo. El blanco lechoso es la base de muchos diseños de uñas como las uñas glaseadas.

Uñas taupe

Este color, aunque es muy poco común en la mesa de las manicuristas, es uno de los más acertados al momento de lucir unas uñas naturales. Esta es la alternativa perfecta para darle un giro al típico nude, pero manteniendo la elegancia o sofisticación sobre las manos.

Uñas durazno

Una tonalidad cálida, luminosa y saludable recuerda al brillo natural de las uñas recién hidratadas. Estas uñas son perfectas para aquellas que solo desean agregar un toque de color sobre las uñas sin comprometer su elegancia. Además, combina con cualquier look, así que puedes llevarlas a una cita casual hasta un evento elegante.

Uñas coreanas

Las uñas coreanas, si bien es cierto que se caracterizan por ser llamativas y decoradas, existe una versión en la que los diseños de estas uñas apuestan por ser sumamente delicadas y discretas. Ejemplo de ello son las uñas agua de rosa, las cuales también apuestan por recrear el tono rosado natural de las uñas, pero sin saturar de color estas.

El encanto de las uñas naturales está en su simplicidad, ya sea que apuestes por un color de uñas beige, unas uñas rosas y las elegantísimas uñas milky; todos estos tonos comparten un mismo propósito: reflejar elegancia sin esfuerzo.