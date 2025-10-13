Suscríbete
Uñas de gel elegantes: 8 diseños estilo Pinterest que estarán de moda porque rejuvenecen las manos

Las uñas de gel se han convertido en una extensión de nuestra personalidad y estos lindos diseños nos lo comprueban.

October 12, 2025 • 
Karen Luna
Uñas almendra bonitas

Si algo me encanta del mundo beauty es que las uñas de gel elegantes pueden cambiar por completo la forma en que se ven nuestras manos. No exagero; hay colores y estilos que literalmente rejuvenecen la piel, hacen que los dedos se vean más largos y dan ese aire de cuidado sin esfuerzo que tanto vemos en Pinterest y sí, este 2025 vienen tendencias que mezclan lo natural, lo brillante y lo minimalista, perfectas para quienes amamos los detalles sutiles pero con estilo.

Aquí te dejo los 8 diseños más guardados en Pinterest que vas a querer probar, porque además de elegantes, tienen ese toque fresco que nunca pasa de moda.

1. Uñas “milky” o leche perlada

Este look sigue siendo el favorito absoluto. Es un tono entre blanco y rosado muy sutil, casi translúcido, que deja ver la uña natural pero con un brillo precioso. Es el truco más simple para dar luz y suavidad a las manos.

2. Francesa fina y brillante

La clásica francesa se reinventa con una línea mucho más delgada y un acabado glossy que refleja la luz. Es ese tipo de uñas elegantes y limpias que combinan tanto con un look de oficina como con un outfit de noche. Además, hacen que los dedos se vean más largos.

3. Nude rosado

Pinterest está lleno de este tono porque queda bien a todo el mundo. Es suave, discreto y tiene un efecto hidratante visualmente. Si no te gustan los colores llamativos, este tono es tu mejor aliado para unas manos jóvenes y cuidadas.

4. Glazed nails

Sí, las famosas uñas “glaseadas” que popularizó Hailey Bieber siguen en tendencia. Se logran con una base nude o blanca y un toque perlado encima. Lo mejor es que reflejan la luz y hacen que la piel se vea más uniforme.

5. Francesa invertida

Si quieres algo distinto, este diseño es un sueño. En lugar de pintar la punta, se marca una línea metálica o blanca en la base. Es sutil, moderno y funciona perfecto con uñas cortas y elegantes.

6. Rosa pastel con acabado espejo

Los tonos pastel siguen siendo protagonistas, pero el acabado espejo los hace más sofisticados. El rosa empolvado o palo de rosa tiene ese encanto que ilumina la piel sin ser demasiado girly.

7. Detalles dorados

Un pequeño toque de dorado puede elevar cualquier diseño. Puede ser una línea, un punto o una mini decoración en la punta. Es perfecto si buscas un estilo chic y moderno sin perder naturalidad.

8. Lavanda suave

Los tonos lavanda o malva están arrasando porque se ven frescos y combinan con cualquier tono de piel. Además, disimulan pequeñas imperfecciones y aportan un aire romántico, ideal para el otoño.

Las uñas de gel estilo Pinterest son denuestas favoritas porque son limpias, tienen brillo y tonos que rejuvenecen las manos. No se trata de que sigas una moda, sino de que encuentres ese diseño que te haga sentir cómoda, moderna y, sobre todo, con manos llenas de estilo.

