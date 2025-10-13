5 tendencias de maquillaje que vimos en Paris Fashion Week que debes probar si tienes 50+

Paris Fashion Week no solo marca lo que se estará luciendo en los próximos meses, también dicta las claves de belleza que dominarán en nuestras cosmetiqueras. En esta edición, las pasarelas dejaron claro que el maquillaje natural, luminoso y con toques de frescura juvenil será el gran protagonista no solo del otoño, sino de todo el 2026.

Aunque estas tendencias de maquillaje suelen apostar por un uso más editorial, la realidad es que este año nos regaló opciones que podemos llevar y lucir sin ningún problema, especialmente si estamos en los 50, una edad en la que más buscamos un look sofisticado, actual y favorecedor. Estas son las cinco tendencias de Paris Fashion Week, fáciles de adaptar y que nos ayudan a resaltar lo mejor de nuestro rostro.

Maquillaje rosa: el tono más rejuvenecedor del 2026

El rosa se convirtió en el nuevo nude. Durante los desfiles se vio en rubores suaves y labiales en tonos bebé, chicle o durazno, que aportan un efecto de vitalidad al instante.

Este color favorece especialmente a las pieles maduras porque ayuda a iluminar las mejillas, suaviza los rasgos y da ese toque de frescura sin necesidad de filtros. La clave está en aplicarlo de forma ligera, difuminando bien para lograr un acabado natural, casi transparente.

Uñas naturales y pulidas

Atrás quedaron las uñas recargadas o con diseños excesivos. Las manos que dominaron París fueron las de aspecto limpio, saludable y perfectamente cuidadas.

Un manicure natural sin un color uniforme, acompañado de uñas cortas, transmite elegancia y ayuda a rejuvenecer las manos. Además, combinan con todo y aportan esa sensación de discreción y sofisticación que nunca pasará de moda.

Sombras metálicas discretas

Las sombras en tonos champagne, bronce o rosa dorado fueron protagonistas en los ojos de modelos y celebridades. Por supuesto, en algunos desfiles las sombras plata y oro fueron complemento no solo como maquillaje de ojos, sino como elementos para un maquillaje editorial que sumaba para lucir una piel brillosa y un maquillaje reluciente. Por supuesto que esto, para muchas personas, podría resultar excesivo, así que apostar por los tonos neutros con brillo sutil logrará aportar profundidad al rostro sin marcar las líneas de expresión.

Recogidos relajados

En el terreno del peinado, los recogidos se llevan desenfadados y con textura, como si el pelo se hubiera recogido de forma rápida. Moños bajos sujetados con pinzas y mechones sueltos enmarcando el rostro fueron el sello de las pasarelas. Este estilo no solo resulta cómodo y favorecedor, sino también práctico, natural y aporta un aire juvenil.

Labios ultrahidratados

El gloss ha regresado, pero en su versión más elegante. Lejos de acabados pegajosos del pasado, los nuevos brillos de labios ofrecen hidratación, volumen y luminosidad instantánea. Los tonos neutros o rosados con efecto “labio mordido” son ideales para quienes buscan resaltar la boca sin agregar pesadez. Un truco infalible: aplicar primero bálsamo y después una capa de gloss para lograr unos labios naturales pero llenos de brillo.

El mensaje de este Paris Fashion Week fue claro: la belleza madura está en la naturalidad. La piel luminosa, los labios frescos y los tonos suaves reemplazan al exceso y celebran la autenticidad.

Si tienes 50+, estas tendencias de maquillaje son la oportunidad perfecta para actualizar tu makeup para un look rejuvenecedor y elegante.