Del lob al bob: 4 cortes de pelo para caras redondas que favorecen a las pieles maduras

El corte de pelo correcto puede convertirse en nuestro aliado y hasta marcar toda la diferencia entre lucir rejuvenecida o endurecer los rasgos. Especialmente cuando nuestro rostro es redondo, debemos apostar por cortes que favorecen las facciones para crear volumen donde más lo necesitamos para lograr una melena con movimiento natural.

Este otoño-invierno, el estilo “effortless” o desenfadado vuelve con fuerza, trayendo a las tendencias cortes con líneas limpias, textura ligera y estilos que aportan luminosidad a la piel, especialmente a la madura.

Desde el corte lob más sofisticado hasta el clásico corte bob, estos cuatro cortes de pelo son la guía definitiva para renovar tu imagen con elegancia y los más favorecedores para caras redondas.

Corte lob ondulado

El lob ondulado, también conocido como long bob, es un acierto seguro para quienes buscan un cambio de look sin perder longitud. Su corte a la altura de los hombros, con ondas suaves y un efecto degradado discreto, crea el efecto visual de un rostro más alargado y unas facciones más finas.

Corte midi con capas

El corte midi con capas es la opción más versátil para rostros redondos. Su estructura con mechones más largos al frente ayuda a afinar el rostro, mientras que las capas superiores aportan volumen en la coronilla. Este estilo enmarca el rostro sin endurecerlo y resulta ideal para quienes buscan suavizar líneas de expresión.

Corte ‘blunt bob’

El ‘blunt bob’ o bob recto, es uno de los cortes más trendy del momento. Su acabado pulido, con líneas precisas y puntas rectas, logra crear un efecto anguloso sobre el rostro, esterilizándolo de forma inmediata. Aunque es un corte geométrico, no endurece las facciones si se lleva con un “styling” natural o con un toque de ondas. Ayuda a resaltar el cuello y la mandíbula dando una apariencia fresca y sofisticada a quien lo usa.

Long shag

Inspirado en los cortes de pelo de los 70, el long shag regresa con más fuerza que nunca. Es perfecto para las caras redondas porque crea movimiento en los laterales y volumen en la parte superior, lo que visualmente alarga el rostro. Además, su aire despreocupado rejuvenece al instante y se adapta de forma exquisita a la tendencia del desenfado tan popular en estos días. Se puede adaptar a cualquier tipo de pelo; sin embargo, sobre melenas onduladas luce mucho mejor.

Elegir un corte que armonice con la forma de tu cara no tiene por qué limitarte a recurrir únicamente a un estilo. Estos cortes de pelo son solo propuestas de un vasto universo de ideas que resaltarán la belleza de una cara redonda y una piel madura.