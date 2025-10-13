“Algún día”: Selena Gómez expresa su deseo de convertirse en madre luego de su boda con Benny Blanco

Selena Gómez vive uno de los momentos más plenos de su vida. A sus 33 años, la intérprete de “Same old Love” ha encontrado un equilibrio en varios aspectos de su vida, especialmente el romántico. Hace tan solo unas semanas, la también actriz celebró su matrimonio con el productor Benny Blanco, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, pues su historia, que ha sido seguida minuto a minuto por muchas personas alrededor del mundo, ha generado cariño y admiración por lo dulce que ha sido, convirtiéndose en un referente de relación estable y sana.

Aunque aún es muy pronto para pensar siquiera en que los recién casados decidan dar el paso a la paternidad, luego del estreno de un capítulo de “Wizards Beyond Waverly Place”, la misma Selena puso sobre la mesa la posibilidad y su deseo de hacerlo en algún momento de su vida.

¿Selena Gómez está lista para ser madre?

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una publicación que decía “Alex Russo es mamá… ojalá algún día sea yo”. Esta declaración vendría luego de la emisión del capítulo de la serie “Wizards Beyond Waverly Place”, donde se revela que su icónico personaje tendría una hija.

Aunque fue una frase muy breve, bastó para desatar una ola de ternura entre los fans que vieron estas palabras como una confesión profunda y sincera de lo que podría ser la siguiente etapa en su vida, especialmente ahora que ya está casada.

Un sueño de años

El deseo de Selena por formar una familia no es nuevo. En el pasado, la cantante ha hablado en diversas entrevistas con honestidad sobre su ilusión de convertirse en madre algún día, aunque también ha reconocido los retos de salud que enfrenta debido al lupus y al tratamiento médico que recibe: “Nunca lo ha dicho… pero lamentablemente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, compartió la cantante en una entrevista con “Vanity Fair” en 2024.

Selena Gomez el día de su boda. Instagram/@selenagomez

Recientemente, Selena ha sostenido su deseo, y así lo reveló en su visita al podcast de Jay Shetty: “No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Me encanta hacerlos reír; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada”, confesó.

Entre la ficción y la realidad

El paralelismo entre su vida personal y su personaje en “Wizards Beyond Waverly Place” no pasó desapercibido. En la serie, que estrenó el último capítulo de su segunda temporada, Alex Russo, interpretada por Selena desde hace muchos años, atraviesa una transformación al convertirse en madre, un giro que muchos fans interpretan como un guiño a los deseos propios de la artista.

Con esta declaración, la cantante vuelve a mostrar su autenticidad, recordándonos que detrás de la empresaria, estrella internacional y cantante, hay una mujer sensible y sumamente soñadora.

“Algún día…”, mencionaba Selena Gómez, dejándonos ver su deseo de ser mamá en algún momento. Por ahora, se encuentra disfrutando de sus días como recién casada en compañía de su esposo, Benny Blanco, mientras en sus fans se aviva el sueño de “algún día” verla convertida en madre.