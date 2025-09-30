Uñas pastel: 5 colores sofisticados y modernos que son tendencia este otoño

El otoño se caracteriza por sus colores cálidos en una gama que va de los tonos marrones a los tonos burdeos y terracota que combinan tan bien con el clima de la temporada y los colores de la naturaleza.

Sin embargo, los matices suaves de los tonos pastel, también se reinventan con versiones elegantes y sofisticadas, capaces de adaptarse a la temporada otoñal para conseguir looks modernos que elevan cualquier look.

Te podría interesar: Uñas animal print: 8 estilos elegantes para conquistar el otoño

Colores de uñas pastel que son perfectos para el otoño

Un manicure en tonos pastel, es una forma elegante y femenina de mantener un toque de alegría y luminosidad en tus manos, a pesar del cambio de estación, ideal para quienes buscan un estilo delicado, pero con personalidad.

Lila empolvado

Es uno de los tonos que más se usa durante todo el año, ya que se caracteriza por su versatilidad que combina con outfits neutros y da un toque feminino y actual, además de transmitir calma y frescura.

Verde salvia

Este tono clásico y atemporal con un aire minimalista, es la opción perfecta para quienes buscan un look elegante sin mucho esfuerzo pero sobre todo, sofisticado.

Azul nube

Este tono de azul se caracteriza por ser etéreo y moderno que ilumina las manos y es perfecto para llevarse en uñas cortas y cuadradas, se convierte en un aliado para looks casuales o profesionales.

Rosa porcelana

Es el tomo más versátil de todos, su acabado delicado lo hace perfecto para cualquier ocasión, desde el día a día hasta eventos especiales, es un gran aliado para estilizar y dar un aspecto pulido a las manos.

Amarillo mantequilla

Un clásico que temporada tras temporada se reinventa para ser protagonista, y uno de los tonos favoritos porque rompe con lo clásico, es un tono pastel luminoso que se adapta de maravilla a los tonos cálidos del otoño.

No temas a experimentar con los diferentes acabados y texturas, para aportar magia y dinamismo a tus uñas pastel, que demuestran que sus matices sutiles si pueden ser protagonistas también en el otoño.

