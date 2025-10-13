Suscríbete
Belleza

Uñas rojo cereza: 8 diseños originales y lindos para el otoño e invierno 2025

Sofisticado, femenino y con un toque retro, el rojo cereza es el tono ideal para crear uñas irresistibles este otoño.

October 13, 2025 • 
Melisa Velázquez
Uñas rojo cerezas para el otoño

Getty Images

El rojo cereza se ha convertido en un clásico atemporal que nunca pasa de moda, y su tonalidad oscura es ideal para crear los diseños más sofisticados del otoño, la temporada donde las tonalidades más oscuras y con matices cálidos son los grandes protagonistas.

Celebridades e influencers siguen apostando por este tono que tiene un aire retro pero al mismo tiempo moderno y elegante, que ilumina las manos y realza todos los tonos de piel, creando looks atemporales con mucho estilo.

¿Cómo llevar las uñas rojo cereza este otoño?

El rojo cereza es uno de los tonos más versátiles para crear diseños que van de lo clásico a los más atrevidos y elegantes. Estos son algunos de los estilos que pueden inspirarte a llevar el rojo cereza en tus uñas.

Uñas cerezas clásicas

El rojo cereza con un acabado pulido y limpio, siempre será una apuesta segura para lucir uñas modernas y elegantes, un clásico atemporal que nunca pasa de moda y que es perfecto lucir en cualquier ocasión.

Rojo cereza cat eye

Si quieres darle un toque aún más glamuroso a tus uñas rojo cereza, puedes recurrir al cat eye, con su efecto magnético se pueden crear hermosos destellos que dan modernismo y elegancia a tu look.

Uñas rojo cereza polka dot

Las polka dot son una de las tendencias más populares del 2025, que se siguen adaptando a todas las estaciones del año, el otoño no sería la excepción y se puede llevar perfecto en este tono intenso de temporada.

Uñas rojo cereza francés

Las clásicas uñas francesas se siguen reinventando, y se adaptan a todos los colores de la temporada otoñal, con el rojo cereza crean un look moderno y elegante que se puede llevar con cualquier look.

Rojo cereza cromadas

Si quieres un efecto metálico, las uñas cromadas serán una de las opciones más acertadas para conseguir un look moderno y hasta futurista.

Uñas carey

Aunque las uñas carey son famosas por sus tonos marrones, también es posible llevarlas con éxito en otros tonos, y en el rojo cereza lucen más que elegantes, pues les da un toque juvenil y sofisticado.

Uñas rojo cereza 3D

Si estás en busca de diseños más creativos, puedes optar por este diseño con efectos 3D que son perfectos para tus looks casuales pero llenos de elegancia y sofisticación.

Uñas aura

Una de las tendencias más populares del otoño, son los efectos aura, que en el tono rojo cereza se ven elegantes y sofisticados, pero con toque moderno.

El rojo cereza no solo es tendencia, sino también un símbolo de fuerza, pasión y confianza. Esta temporada, deja que tus uñas hablen por ti y añadan un toque de color vibrante a los días fríos.

uñas
Melisa Velázquez
