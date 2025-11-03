Uñas siempre perfectas: 8 tonos que duran más y disimulan el crecimiento a la perfección

Mantener tus uñas impecables por más de una semana puede parecer una misión imposible; sin embargo, elegir los tonos de esmalte adecuados, puede ayudarte a que tus manicure luzca perfecto por más tiempo.

Los expertos en uñas coinciden en que los tonos neutros con acabados suaves y tonos con matices medios, son los más adecuados para lograr una mayor duración de tu manicure, disimular el crecimiento y las pequeñas imperfecciones de manera natural.

Colores de uñas que duran más tiempo y disimulan el crecimiento

Estos tonos de esmaltes dan mayor duración a tu manicure, sin la necesidad de retoques constantes.

Beige cálido

Este tono es uno de los clásicos atemporales más populares, se caracteriza por su versatilidad y elegancia, que además luce casi imperceptible el crecimiento de la uña, es ideal para quienes buscan un look pulido y natural.

Rosa empolvado

Es uno de los tonos más femeninos, que además combina con todo y se mantiene impecable con el paso de los días, es tu opción ideal si estás buscando un look romántico y natural.

Nude rosado

Este tono favorece a todos los tonos de piel, crea un efecto de “uñas limpias” que es perfecto para lucir sofisticada en la oficina, o en tu día a día.

Malva suave

Es uno de los tonos más populares de la temporada otoño e invierno, es dulce, natural y muy versátil, es perfecto si estás buscando darle un poco de color a tus uñas, pero sin llegar a lo extravagante y llamativo.

Milky white

El blanco es uno de los tonos más modernos y elegantes, pero en su versión lechosa adquiere un aire aún más sofisticado, su acabado suave y luminoso no solo aporta frescura, también mantiene una apariencia impecable con el paso del tiempo.

Amarillo mantequilla

Suave, cálido y con un toque de luz que ilumina las manos sin resultar estridente, su acabado cremoso aporta elegancia y dulzura, además de disimular el crecimiento de la uña con naturalidad.

Gris perla

Es un tono sutil pero con mucho estilo, perfecto para quienes buscan un acabado minimalista y lleno de elegancia, que además disimula a la perfección el crecimiento de las uñas.

Tonos translúcidos

Los esmaltes semitransparentes son el secreto mejor guardado de los manicuristas para mantener la apariencia de uñas recién hechas por mucho más tiempo.

La clave está en elegir colores medios y acabados naturales, que no contrasten demasiado con el tono de la uña. Si además optas por un top coat de larga duración y una buena hidratación diaria de cutículas, tus uñas se verán impecables por más tiempo.

