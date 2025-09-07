Uñas velvet: 8 estilos irresistibles que imitan la suavidad del terciopelo

Las uñas velvet, también conocidas como efecto terciopelo, se imponen como una de las tendencias más fuertes del otoño y continúan en invierno gracias a su perfecta armonía con los tonos fríos y su acabado único, ya sea brillante o mate.

¿Qué son las uñas velvet o terciopelo?

Las uñas velvet es una técnica de nail art que simula la textura suave y el brillo del terciopelo, con un efecto tridimensional y sofisticado.

El efecto se realiza con esmaltes magnéticos, el mismo que se utiliza para crear el famoso efecto cat eye, que contiene partículas metálicas para crear delicados reflejos que cambian con la intensidad o movimiento de la luz.

Ideas de uñas velvet

Las uñas velvet o terciopelo permite jugar con una amplia variedad de colores que van desde los tonos tierra y cálidos, característicos del otoño, hasta tonos más intensos como el burdeos, verde o azul intenso, más favorecedores para el invierno.

Uñas terciopelo con perlas

Las uñas terciopelo en un tono mocha, pueden verse aún más elegantes con algunos detalles con perlas pequeñas.

Uñas velvet en color azul intenso

Un azul intenso con efecto terciopelo que recuerda a la Navidad, son perfectas para la temporada otoño-invierno.

Uñas velvet con textura

Estas uñas son un claro ejemplo del efecto terciopelo elaborado con polvos especiales que dan ese terminado suave que no pasa desapercibido.

Uñas terciopelo con detalles dorados

Aplica un efecto aterciopelado en color blanco, como si fuera una hermosa capa de nieve, y decora con algunos detalles dorados para un look sofisticado.

Polka dot nail de terciopelo

La tendencia que ha gobernado durante todo el 2025, también luce perfecta en las uñas velvet, creando un look moderno y minimalista.

Uñas velvet francesas

Las clásicas uñas francesas también se pueden llevar en esta tendencia que poco a poco se irá apoderando del otoño, y más tarde de la temporada invernal.

Uñas velvet con detalles 3D

Los detalles 3D discretos y bien aplicados, lucen muy elegantes en cualquier tendencia, y las uñas velvet o terciopelo no serían la excepción, sólo elige bien el color.

Uñas terciopelo ombré

Las uñas ombré siempre serán una apuesta segura en cualquier tendencia, aplica un bello diseño minimalista con tonalidades plateadas que combinan con todo.

Ya sea con la técnica cat eye o polvos especiales, crear un efecto aterciopelado en tus uñas aporta un look elegante y sofisticado.

