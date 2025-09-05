Undone hair: el corte de pelo que será tendencia en otoño y ayuda a lucir las canas con estilo

Estamos a unos días de culminar el Festival de Cine de Venecia, evento cinematográfico que no solo reúne los grandes estrenos del cine de arte, sino que también ha servido como pasarela de tendencias en su 82.ª edición. Amanda Seyfried fue una de las protagonistas y no solo por aparecer con el mismo atuendo que Julia Roberts a horas de haber desfilado por la alfombra roja la protagonista de “Mujer bonita”, sino porque acompañó su atuendo con un corte de pelo que promete ser parte de las tendencias del otoño 2025: el undone hair.

¿Qué es el undone hair?

Este corte de pelo se traduce como “pelo sin hacer” o “despeinado”, y ojo acá, no busca descuidar la melena, sino apostar por lucirla con un acabado natural y relajado. Amanda apostó por llevarlo con ondas sueltas para lograr ese estilo desenfadado que el corte intenta proyectar; sin embargo, su intención es que el pelo luzca lo menos estilizado posible.

Así, el undone hair logra encontrar el equilibrio perfecto entre una apariencia casual pero altamente elegante, ideal para aquellas que desean apostar por un look actual pero sin invertir horas frente al espejo.

Este estilo entra dentro de la corriente del boho y el messy hair que tanto hemos visto en los días recientes en estrellas como Dakota Johnson y que continuará dominando el otoño 2025, pues conecta con el deseo de mostrar la belleza tal cual es, sin ocultar ni una sola hebra de pelo.

Amanda Seyfried durante la 82nd Venice International Film Festival el 1 de septiembre de 2025. Pascal Le Segretain/Getty Images

Cómo ayuda a lucir las canas con elegancia

Este estilo, al apostar por un aspecto “natural”, es perfecto para acompañar el pelo cano. No pretende cubrirlas o disimular su apariencia, sino integrarlas de manera natural con el resto del pelo. Esto se logra gracias a que el corte undone hair ayuda a crear luces y sombras que permiten que las canas se mezclen con el movimiento de la melena, aportando dimensión.

Por estas razones, el undone hair puede ser un aliado al momento de suavizar las facciones y transmitir frescura. Aunque Amanda no tiene canas visibles en su pelo, sin embargo, su forma de llevar este corte nos permite visualizar cómo es que este estilo relajado funcionaría con mechones plateados para dar como resultado un look moderno y sofisticado.

Consejos para lucirlo de forma elegante

Como ya te adelantábamos, el objetivo de este pelo no es que luzca descuidado, sino desenfadado. En realidad, no existe alguna técnica que nos ayude a lograr este estilo de forma perfecta, pues su intención es lucir el pelo con su apariencia más natural posible; sin embargo, es posible hacer un poquito de trampa y utilizar herramientas como la tenaza para definir ondas o usar cremas para peinar para acomodarlo. Eso sí, evita el uso de fijadores o productos que aporten pesadez, pues entre más natural luzca el pelo, mucho mejor.

El undone hair llega como parte de las tendencias de otoño que apuestan por lucir una melena suelta, natural y radiante. Si estabas por acudir al salón de belleza por un cambio de look, pero no sabías qué realizarte, no dudes en considerar este estilo y corte de pelo, pues será la opción favorita de la temporada más cozy del año.