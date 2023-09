Vamos al grano: conoce los principales mitos del acné

El acné es una condición de la piel que afecta a muchas personas sin importar género, edad o tono de piel, y aunque es una afección común, existen muchos mitos y conceptos erróneos sobre el origen y tratamiento del acné.

Para eliminar los mitos del acné conversamos con Nelly Espinoza, dermatricóloga, quirúrgica y estética, quien proporciona información precisa y actualizada sobre esta condición.

Toma en cuenta que el acné tiene consecuencias, tanto físicas como psicológicas, como:

Cicatrices: Estos aparecen especialmente si se manipulan los granos o se exprimen, y pueden ser permanentes.



Manchas: Como consecuencia, la piel puede tener manchas oscuras o decoloración, conocida como hiperpigmentación.



Baja autoestima: Las imperfecciones pueden afectar la autoestima. La presencia de granos visibles puede hacer que alguien se sienta inseguro.



Aislamiento social: En casos severos, las personas con acné pueden sentir vergüenza. Esto puede traducirse en aislamiento social, depresión, ansiedad y dificultades emocionales.

De ahí la importancia de desmentir el origen y del acné. Es importante tener la información correcta para poder tomar decisiones informadas sobre cómo manejar y tratar el acné de manera efectiva.

1) Afecta sólo a a adolescentes

MITO



“No, en realidad hemos visto un aumento en la consulta de adultos por acné particularmente en la mujer adulta”, explica Espinoza. Te pueden aparecer barritos por cambios hormonales, una mala rutina de limpieza, genética, alimentación o estrés.



2) El acné aparece por una mala higiene

MITO

Si bien, no lavarte correctamente puede influir en la aparición de imperfecciones, no es la causa principal. La dermatricóloga aclara: “El acné tiene que ver con cambios hormonales particularmente con las hormonas masculinas (andrógenos), es por eso que lo vemos en la adolescencia cuando inician los cambios hormonales”.

3) Maquillarte empeora el acné

VERDAD (a medias)

“Hay un tipo de acné que se asocia al uso de maquillaje, porque no lo retiran adecuadamente y porque el maquillaje puede estar ocluyendo el poro (comedogénico). Sin embargo, hay opciones ligeras que no obstruyen los poros que se pueden utilizar, pero recordar que siempre hay que desmaquillarnos y lavar el rostro mañana y noche. La doble limpieza es una excelente opción para asegurarnos que no queden residuos”, menciona la especialista.



Trata el acné sin mitos. Getty Images

4) El estrés puede empeorar el acné

VERDAD

¡Por supuesto! Espinoza comenta: “Sí, el estrés puede empeorar todo y en particular lo podemos ver que aparecen brotes posteriores a un episodio de estrés. El estrés hace que se aumente la producción de cortisol y se asocia también con un aumento en la testosterona (hormona masculina) que participa en la formación de acné”.

5) La alimentación influye en el acné

VERDAD

“Se ha asociado el acné con una dieta de alto índice glucémico, lácteos y comida rápida”, expone la especialista. “Al ingerir estos alimentos se eleva la insulina en la sangre; lo cual activa la producción del sebo en la piel y aumenta la producción de hormonas masculinas en el cuerpo”.

El acné se considera una enfermedad crónica y es importante que se realice un tratamiento de mantenimiento. Nelly Espinoza

6) El sol puede curar el acné

MITO

“Ese es un mito, el sol puede empeorar las manchas que deja el acné. Se recomienda que los pacientes con acné además de lavarse la cara, se humecten y se apliquen fotoprotector”, advierte la vocera de Benzacare.

7) El acné desaparece con el tiempo

MITO

“Inclusive hay pacientes que no tuvieron acné en la adolescencia y que presentan acné moderado o severo en la edad adulta”, explica la experta.

Si los pacientes no llevan un estilo de vida saludable o si tienen resistencia a la insulina, toman algún medicamento o suplemento, también pudieran presentar acné después de la adolescencia.

Para tratarlo, uno de los ingredientes más recomendados es el Peróxido de Benzoílo, un fármaco que se emplea para combatir el acné por su acción antibacterial, antiinflamatoria y exfoliante. Podemos encontrarlo en diferentes productos tópicos.

Otra recomendación sencilla para iniciar es incluir un dermolimpiador adecuado y lavar el rostro mañana y noche es importante que, aunque se tenga piel grasa o acné humectar la piel y usar fotoprotección.

Para una rutina adecuada y tratamiento para controlar el acné lo ideal es acudir con el dermatólogo quien es el experto en el cuidado de la piel y en el tratamiento del acné.