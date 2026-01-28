Victoria Beckham modela el color de uñas que toda mujer elegante de 50 quiere llevar este 2026

Durante las últimas semanas, Victoria Beckham ha estado en el centro de la atención mediática junto al resto de su familia, luego de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, compartiera un comunicado en contra de sus padres.

Sin embargo, en medio del drama, la empresaria ha sido honrada con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, donde lucido un look total black lleno de elegancia y estilo, donde el manicure se ha robado el protagonismo.

Victoria Beckham lleva el color de uñas que toda mujer de 50 quiere llevar en 2026

Victoria se sumó a la tendencia de los tonos joya para su manicure, la empresaria optó por el tono rojo vino para que hiciera un contraste elegante y sofisticado junto a su vestido negro.

Se trata de un tono intenso y elegante que aporta una sofisticación inmediata gracias a su tono profundo, capaz de elevar incluso el manicure más sencillo, y que Victoria ha lucido en uñas cortas y con un acabado pulido y sofisticado.

El rojo vino se caracteriza por favorecer a todos los tonos de piel, ya que su matiz cálido y oscuro crea un contraste armónico que estiliza las manos, además de ser un color atemporal y versátil que funciona tanto en looks formales como casuales o de noche.

5 Ideas de uñas rojo vino para lucir elegante y sofisticada como Victoria Beckham

Si quieres llevar el mismo tono que la polémica Victoria, puedes optar por estas ideas que harán de tu manicure inolvidable.

En uñas almendra

Si buscas un look sencillo pero sofisticado, este tono luce perfecto en una base sólida y uñas en forma de almendra, ya que estilizan de manera natural las manos y permiten que el color resalte armoniosamente con el tono de tu piel.

En uñas cuadradas

Si prefieres uñas más cortas y atemporales, la forma cuadrada es una excelente opción, ya que se ve elegante y sofisticada en versiones cortas sin perder estilo, convirtiéndose en un clásico infalible.

Uñas minimalistas

Si quieres salir de los diseños sólidos sin caer en excesos, puedes incorporar detalles minimalistas y sutiles que transformen tu manicure en un acento elegante e inolvidable para tu outfit.

Uñas francesas

Otro clásico atemporal que se transforma por completo al llevarse en este llamativo rojo vino que no pasa de moda y da un aire fresco y moderno a las uñas.

Uñas con efecto cat eye

Si deseas un diseño más magnético, la técnica cat eye es ideal para aportar un brillo sutil pero impactante, convirtiendo tu manicure en un accesorio infalible para cualquier ocasión.

Sin duda alguna, el rojo vino es uno de los tonos más bonitos y versátiles de la gama de tonos joya que están en tendencia durante el invierno y el resto del 2026.

