Tonos joya en tus uñas: los 6 colores más sofisticados para cerrar el invierno con estilo

Los tonos joya han sido una de las tendencias más buscadas del invierno, gracias a su elegancia atemporal, profundidad cromática y capacidad para aportar un aire sofisticado sin esfuerzo y con elegancia impactante.

Inspirados en el color profundo y el brillo natural de las piedras preciosas, estos tonos intensos son perfectos para despedir el invierno con estilo, aportando un aire sofisticado a tus manos y elevando por completo tu manicure.

Te podría interesar: De lo tierno a lo romántico: 6 diseños de uñas que estilizan las manos y son perfectas para San Valentín

Tonos joya para uñas sofisticadas y llenas de elegancia

Los colores de piedras preciosas como zafiro, rubí, amatista, citrino y esmeralda, crean una paleta de tonos intensos que contrastan con el invierno y aportan color y sofisticación a cualquier look.

Verde esmeralda

Se trata de un tono profundo, elegante y con un brillo natural que transmite lujo y modernidad, que favorece tanto uñas cortas como largas y combina a la perfección con joyería dorada o plateada, convirtiéndose en un clásico invernal infalible.

Azul zafiro

Este tono oscuro y envolvente es sinónimo de sofisticación y elegancia que aporta serenidad y carácter, ideal para quienes buscan un color intenso que se vea pulido y sofisticado en cualquier ocasión.

Rojo rubí

Es un tono mucho más profundo que el rojo tradicional, gracias a su matiz oscuro y elegante que estiliza las manos y aporta un toque de glamour discreto, es perfecto para looks nocturnos o para quienes prefieren un clásico renovado.

Morado amatista

Es uno de los tonos más misteriosos y refinados de esta gama elegante, pues además equilibra modernidad y elegancia, al mismo tiempo que se adapta a otras tendencias con acabados brillantes o ligeramente satinados.

Borgoña granate

Inspirado en los tonos del vino tinto, este color es uno de los más favorecedores del invierno, ya que es sofisticado y versátil porque estiliza las uñas y combina con todo, desde outfits neutros hasta looks más dramáticos.

Negro ónix

Intenso y minimalista, el negro ónix es sinónimo de elegancia moderna, pues aporta fuerza y sofisticación, especialmente cuando se lleva con un acabado brillante o efecto gel, que nunca pasa de moda.

Esta gama es perfecta para los últimos días de frío, estos colores se consolidan como la elección ideal para cerrar el invierno con uñas impecables y llenas de personalidad.

