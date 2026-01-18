Kate Middleton desempolva un accesorio que solía acompañarla cuando era novia del príncipe William

El pasado 9 de enero, Kate Middleton cumplió 44 años, festejando esta fecha importante con un video muy especial, el cual compartió a través de las redes sociales y que llevó el título de “Invierno”.

En esta producción audiovisual, la princesa aprovechó la emotividad del momento para sacar de su armario un accesorio con una profunda carga emocional y personal.

Esta prenda solía acompañarla cuando aún era novia del príncipe William y este 2026 destacó una vez más, ya no tanto como elemento de estilo, sino como guiño a la evolución personal que la princesa ha atravesado a lo largo de todos estos años.

La bufanda de Kate Middleton que la acompañó desde antes de convertirse en royal

Como parte de la serie de videos “Madre naturaleza” que la princesa de Gales lanzó a lo largo del 2025, en la última edición titulada “Invierno”, que coincidió con su celebración de cumpleaños. Kate dejó ver una prenda que la había acompañado incluso antes de unirse de forma oficial a la familia real británica: una bufanda.

Esta prenda vio la luz de forma pública por primera vez en 2007 cuando, en aquel entonces, sin aún pertenecer a la familia real, Kate Middleton la llevó al festival de Cheltenham.

A pesar de que en dicho evento estuvo acompañada de miembros de la realeza, aún no estaba comprometida con el príncipe William. Para aquella ocasión, Kate apostó por combinarla con una boina marrón, un blazer en tono azul y una falda color marrón que acompañó con un par de botas a la altura de la rodilla.

Kate Middleton, una royal que aprueba el reciclaje

Por supuesto que Kate Middleton ha ido evolucionando su estilo al vestir; sin embargo, este siempre se ha caracterizado por ser elegante y único, rescatando las mismas prendas en diversas ocasiones.

Y es que la bufanda no ha sido la única prenda que la princesa ha reciclado de su guardarropa de antaño. El año pasado, acudió a un evento en Gales en el que se le vio luciendo de forma impecable una chaqueta de tweed que ya había usado anteriormente, igual en 2007.

Incluso, en el mismo clip de “Invierno”, Kate apostó por incluir otras prendas de antaño; sus botas Penelope Chilvers de 2004 también la acompañaron.

Kate Middleton se sincera en su nuevo video

Mientras pasea por un puente y sumerge su mano en un arroyo, la princesa de Gales narra y reflexiona sobre el poder de la naturaleza y la curación. En una curiosa analogía con la vida propia, la princesa destaca que el invierno, a pesar de sus momentos de oscuridad y frialdad, nos puede ofrecer calma, quietud y paciencia, elementos vitales para aprender a conocernos a nosotros mismos. Después de todo, al finalizar el invierno llega la primavera y todo volverá a florecer.

Que Kate Middleton apostara por reutilizar una prenda que la acompañó incluso antes de convertirse en miembro de la realeza no fue solo una estrategia de estilismo, sino un mensaje simbólico con el que la princesa mira hacia atrás, viendo la figura que fue, que es y que será. Por supuesto que con su llegada a los 44 años y todo lo que tuvo que atravesar después de su padecimiento, Kate está lista para darle la bienvenida a la primavera y volver a florecer.