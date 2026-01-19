Suscríbete
Realeza

El vestido rojo de Valentino que convirtió a la princesa Diana en ícono de los años 90

Más de treinta años después, el vestido rojo de Valentino que llevó la princesa Diana en Lille sigue siendo referencia.

Enero 19, 2026 • 
Karen Luna
Princesa Diana en el Palacio del Elíseo en París

El vestido rojo de Valentino que convirtió a la princesa Diana en ícono de los años 90

David Levenson/Getty Images

El vestido rojo (o mejor dicho, burdeos profundo) que la princesa Diana llevó en noviembre de 1992 no fue solo una elección de moda. Fue un mensaje silencioso, elegante y poderoso que terminó de consolidarla como ícono absoluto de los años 90. Diseñado por Valentino Garavani, ese look sigue siendo uno de los más recordados de su historia.

El vestido de Valentino que marcó un antes y un después en la princesa de Gales

El 15 de noviembre de 1992, Diana, Princesa de Gales, asistió a una representación del oratorio Liverpool de Paul McCartney en el Salón de Congresos de Lille, en Francia. Para la ocasión, eligió un vestido de terciopelo y encaje color burdeos, una creación de Valentino que mezclaba sensualidad, sobriedad y una elegancia muy consciente.

El diseño abrazaba su figura sin excesos, con un aire romántico pero firme. El terciopelo aportaba profundidad y fuerza, mientras que el encaje suavizaba el conjunto. No era un vestido pensado para complacer a la realeza tradicional, sino para mostrar a una mujer segura, dueña de sí misma.

Anwar Hussein Archive

Diana, Princesa de Gales, asistió a una representación del oratorio Liverpool de Paul McCartney en el Salón de Congresos de Lille, en Francia

Getty Images

Diana en 1992: moda como lenguaje personal

En 1992, Diana atravesaba un momento complejo a nivel personal y mediático. Lejos de esconderse, comenzó a usar la moda como una forma de expresión. Sus elecciones se volvieron más audaces, más estilizadas y claramente alineadas con grandes casas de moda internacionales, como Valentino.

Este vestido burdeos es un ejemplo perfecto de esa etapa en la que Diana ya no vestía solo como princesa, sino como referente global de estilo, marcando tendencia y demostrando que la elegancia también puede ser una forma de independencia.

¡No te pierdas!
Lady Di en The Crown.jpg
Entretenimiento
The Crown: donde y cómo serán subastados los trajes de la serie en 2024
Noviembre 22, 2023
 · 
Beatriz Velasco
El suéter icónico de Lady Di se sigue fabricando.jpeg
Realeza
El icónico suéter de ovejas de Diana, vendido en subasta por un precio récord
Septiembre 14, 2023
 · 
Redacción Vanidades

El impacto del vestido no estuvo solo en su diseño, sino en lo que representó. Valentino, maestro de la feminidad sofisticada, entendió a la perfección el momento que vivía Diana. El resultado fue un look que envejeció bien, que sigue viéndose actual y que hoy continúa inspirando editoriales, pasarelas y alfombras rojas.

Valentino Garavani princesa Diana
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
_Valentino Garavani ¿quién heredará la fortuna del genio de la moda.png
Moda
Valentino Garavani: ¿quién heredará la fortuna del genio de la moda?
Enero 19, 2026
 · 
Lily Carmona
Portrait de Valentino Garavani en 2000
Entretenimiento
Valentino Garavani y su profundo amor a los perros: FOTOS inéditas
Enero 19, 2026
 · 
Karen Luna
Tonos joya para uñas sofisticadas y llenas de elegancia
Belleza
Tonos joya en tus uñas: los 6 colores más sofisticados para cerrar el invierno con estilo
Enero 19, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Iman And Valentino Host Reception For Keep A Child Alive
Entretenimiento
¿Quién es Giancarlo Giammetti? El gran amor de Valentino Garavani
Enero 19, 2026
 · 
Karen Luna