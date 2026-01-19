El vestido rojo de Valentino que convirtió a la princesa Diana en ícono de los años 90

El vestido rojo (o mejor dicho, burdeos profundo) que la princesa Diana llevó en noviembre de 1992 no fue solo una elección de moda. Fue un mensaje silencioso, elegante y poderoso que terminó de consolidarla como ícono absoluto de los años 90. Diseñado por Valentino Garavani, ese look sigue siendo uno de los más recordados de su historia.

El vestido de Valentino que marcó un antes y un después en la princesa de Gales

El 15 de noviembre de 1992, Diana, Princesa de Gales, asistió a una representación del oratorio Liverpool de Paul McCartney en el Salón de Congresos de Lille, en Francia. Para la ocasión, eligió un vestido de terciopelo y encaje color burdeos, una creación de Valentino que mezclaba sensualidad, sobriedad y una elegancia muy consciente.

El diseño abrazaba su figura sin excesos, con un aire romántico pero firme. El terciopelo aportaba profundidad y fuerza, mientras que el encaje suavizaba el conjunto. No era un vestido pensado para complacer a la realeza tradicional, sino para mostrar a una mujer segura, dueña de sí misma.

Diana, Princesa de Gales, asistió a una representación del oratorio Liverpool de Paul McCartney en el Salón de Congresos de Lille, en Francia Getty Images

Diana en 1992: moda como lenguaje personal

En 1992, Diana atravesaba un momento complejo a nivel personal y mediático. Lejos de esconderse, comenzó a usar la moda como una forma de expresión. Sus elecciones se volvieron más audaces, más estilizadas y claramente alineadas con grandes casas de moda internacionales, como Valentino.

Este vestido burdeos es un ejemplo perfecto de esa etapa en la que Diana ya no vestía solo como princesa, sino como referente global de estilo, marcando tendencia y demostrando que la elegancia también puede ser una forma de independencia.

El impacto del vestido no estuvo solo en su diseño, sino en lo que representó. Valentino, maestro de la feminidad sofisticada, entendió a la perfección el momento que vivía Diana. El resultado fue un look que envejeció bien, que sigue viéndose actual y que hoy continúa inspirando editoriales, pasarelas y alfombras rojas.

