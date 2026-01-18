¿Se sintieron traicionados? Esto piensan Sarah Ferguson y el ex príncipe Andrés de sus hijas en la Navidad con la Familia Real

La Navidad del 2025 fue una de las celebraciones más complicadas para las princesas Eugenia y Beatriz de York, pues se enfrentaron a la difícil decisión sobre dónde pasar la Navidad en medio de las consecuencias reales que rodean a sus padres, el ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

Finalmente, ambas decidieron pasar la fiesta navideña con el resto de la familia real en Sandringham, a pesar de que sus padres no fueron invitados a la reunión familiar, ¿pero cómo tomaron Andrés y Sarah esta decisión de sus hijas?

El ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson reacciona a la Navidad de Eugenia y Beatriz con la familia real

Beatriz y Eugenia se unieron al rey Carlos III, la reina Camilla, el príncipe William, Kate Middleton y más miembros de la familia para ir a la iglesia en Sandringham la mañana de Navidad.

La participación de las hermanas en el ritual festivo más público de la familia real las alineaba visiblemente con la monarquía, ya que sus padres pasaban la Navidad en privado, a 140 millas de distancia, en Royal Lodge de Windsor.

Mientras Andrés y Ferguson fueron expulsados de la reunión en medio de la polémica por el renovado interés por sus vínculos con el delincuente Jeffrey Epstein, un amigo de la familia dice que la ex pareja apoyó a sus hijas para unirse a la realeza en Navidad.

“Viven y mueren bajo la monarquía, así que esto no me sorprendió en absoluto. Y Andrés y Sarah lo habrían apoyado al 1.000 por cien”, dice el amigo en exclusiva a la revista People.

“Sarah siempre ha dicho que su mayor regalo para la monarquía fueron sus hijas. Seguirá manteniendo su lealtad a la Corona”, añadieron sobre Ferguson.

El ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson reacciona a la Navidad de Eugenia y Beatriz con la familia real

Expertos aseguran que Beatriz y Eugenia de York hicieron bien en aceptar la invitación de Carlos III

El biógrafo real Robert Jobson coincide en que fue la decisión correcta por parte de la princesa Beatriz y la princesa Eugenia honrar la invitación del rey Carlos III en Navidad, mostrando lealtad en medio del caos.

“Hicieron lo correcto: mostraron lealtad al rey Carlos y a la Corona. Es fácil decir que esto es un desprecio, pero ellos dirían: ‘Soy una princesa real, estoy en la línea de sucesión al trono, he sido invitada a asistir a las celebraciones navideñas del Rey y no se rechaza la invitación del Rey’”, dice Jobson, cuyo último libro, Windsor Legacy, se publicó el 6 de enero.

“Si tienes invitación, asiste. No es una invitación, es una orden, en realidad”, dice.