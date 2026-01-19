Valentino Garavani: ¿quién heredará la fortuna del genio de la moda?

El mundo de la moda se encuentra de luto luego de que el día de hoy se anunciara el deceso de Valentino Garavani, legendario diseñador italiano. De acuerdo con lo informado por la casa de moda, el artista falleció a los 93 años en su residencia en Roma.

Su papel dentro del mundo de la moda fue vital y tan importante que incluso fue el creador de un color específico de rojo, posicionándolo como uno de los rojos más elegantes y lujosos. Tras su sensible fallecimiento, inevitablemente surge la curiosidad sobre qué sucederá con la impresionante fortuna que el diseñador acumuló a lo largo de su vida. Esto es lo que podría pasar con su herencia.

El legado empresarial que dejó Valentino

Si bien es cierto que la herencia que el diseñador dejó para el mundo de la moda es incalculable e innegable, debemos recordar que también es fundador de una de las casas de moda más importantes del mundo.

Fundada en 1959, en Roma, una de las capitales de la moda, la firma y los derechos sobre la marca no estaban ligados exclusivamente al diseñador. Por años, pasó por varios procesos antes de llegar a posicionarse como el gran gigante que hoy conocemos.

En 1998, Valentino vendió la compañía a un conglomerado alemán; posteriormente, la firma cambió de accionistas y pronto llegó a Mayhoola Investment Company, quien posee el 70% de la propiedad, mientras que el 30% restante forma parte del grupo francés Kering. A pesar de que Valentino deja atrás una herencia personal significativa, a nivel empresarial, la marca no forma parte directa de su patrimonio a heredar.

Valentino Garavani en la exhibición ‘Valentino: Master of Couture’ en Londres en 2012. Peter Macdiarmid/Getty Images

¿Quién heredará el patrimonio personal de Valentino?

Independientemente de la casa de moda, el diseñador italiano logró concentrar algunos patrimonios que podrían pasar a manos de sus herederos. Algunos de estos bienes materiales e inmobiliarios son algunas residencias privadas en Roma, Gstaad, exposiciones y eventos relacionados con la casa de moda y incluso colecciones de arte y moda que el diseñador adquirió para él mismo y no para la empresa.

Hasta el momento, no se ha confirmado ni informado sobre la división de los bienes; recordemos que Valentino no tenía hijos o herederos directos conocidos; sin embargo, podría pasar a manos de su expareja y socio.

¿Quiénes podrían ser los herederos de Valentino?

Aunque aún no existe alguna confirmación oficial, muchos expertos están apostando por un nombre: Giancarlo Giammetti. Giammetti fue pareja y socio de Valentino durante muchos años; en conjunto, lograron construir el proyecto empresarial que representó la casa de moda. El empresario no solo fue cofundador de la marca, sino también la persona de su vida.

Expertos señalan que Giancarlo podría ser considerado como uno de los principales beneficiarios del fallecido diseñador. Sin embargo, las apuestas también se encuentran en la posibilidad de que sus bienes culturales sean destinados a fundaciones o museos.

La fortuna de Valentino Garavani no solo conforma una parte empresarial de la marca que ha trascendido su nombre, sino que también al legado cultural y, más importante, al de la moda, espacio en el que el diseñador ya ha quedado inmortalizado como una de las estrellas más brillantes que hoy resplandecen desde el firmamento.