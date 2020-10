Charlotte Hope, intérprete de Catalina de Aragón en The Spanish Princess, nos revela todo sobre su rol en este drama ambientado durante el reinado del polémico Enrique VIII.

Desde sus primeras apariciones en filmes y series, como Les Misérables y Game of Thrones, hasta sus programas recientes, The English Game y The Spanish Princess, la británica Charlotte Hope ha sido una de las actrices más interesantes de su generación. Puede ser por su facilidad para reinventarse y asombrar con sus cualidades camaleónicas. Dar vida a Catalina de Aragón ha sido uno de los grandes retos de su carrera.

VANIDADES: ¿Qué desafíos tuviste con este ambicioso proyecto?

CHARLOTTE HOPE: En ocasiones es complejo interpretar a un personaje histórico, porque dependes de los documentos existentes sobre el sujeto en cuestión; no obstante, cuando es ficticio es posible crear los rasgos desde cero. Sin embargo, es un hecho que no fue difícil encarnar a Catalina de Aragón, ya que es una mujer interesantísima para abordar desde diferentes ángulos; una reina amada, apasionada y dulce por igual.

VA: ¿Tienes algo en común con ella?

CH: Sí, y más de lo que me imaginé. Las dos somos muy afectuosas y tiernas en todos los sentidos. Por un lado, amamos comer postres y todo tipo de alimentos azucarados (risas), pero también muy determinadas. Ambas sabemos lo que queremos, buscamos conquistar objetivos y hacemos lo posible porque nuestros sueños se materialicen.

“Actuar me dio la capacidad de mostrar la grandeza de la mujer a través de papeles complejos”.

VA: ¿Cuál fue tu preparación para un personaje que fue tratado de ser opacado por mujeres como Ana Bolena o Jane Saymour?

CH: En realidad Catalina fue una reina respetada e importante en la historia de España; pero en Inglaterra la percepción de ella fue distinta debido a los escándalos de Enrique VIII. A pesar de todo, ambos permanecieron juntos 24 años, en contraste con las relaciones que el monarca tuvo después, cabe destacar que aunque él tuvo vínculos con Ana Bolena, Catalina siempre ocupó un lugar especial en su vida, y de eso se trata mi papel en la serie: retratar su relevancia en el curso de la historia de ambas naciones.

VA: ¿Qué te gusta de este proyecto?

CH: Hay tantas cosas que amo… Pero tan sólo levantarme para ir a trabajar me hizo feliz. Y ahora con la pandemia valoro esos momentos en los que podía salir y ser libre en las grabaciones y a hacer lo que me encanta. Además, pude interpretar a una mujer tan poderosa como audaz, y eso fue mágico, ya que el rol es muy dinámico.

“Agradezco a la vida que me haya puesto en lapiel de mujeres complicadas, en roles fuera de lo común y en un mundo dominado por hombres”.

VA: ¿Qué aprendiste sobre el amor y el poder en esta segunda temporada?

CH: Me quedo con que a veces la sociedad es más fuerte que las promesas entre dos personas que se aman, y que por mucho que una pareja comparta nexos fuertes, cuando hay intereses, como la política y el control, los sentimientos llegan a ensombrecerse.

VA: ¿Imaginaste alguna vez tener roles complejos como en The Theory of Everything y The Nun?

CH: La industria ha evolucionado y nos está dando a las mujeres un poder especial para visibilizarnos más y desafiar nuestras capacidades. Agradezco a la vida que me haya puesto en la piel de mujeres complicadas, en roles fuera de lo común y en un mundo dominado por hombres, y eso es de gran ayuda para las nuevas generaciones que van moldeando las figuras que admiran o aspiran a seguir.

VA: ¿Qué géneros te gustan más: thriller, acción o romance?

CH: Adoro la acción, por ejemplo, en The English Game soy delicada y tierna. Mientras que en The Spanish Princess, apasionada, arriesgada y con mucho coraje.

VA: ¿Estás interesada en Hollywood?

CH: Quiero estar donde haya proyectos interesantes que me desafíen, sin importar si es en Los Ángeles o Londres. Solamente deseo desarrollar mi carrera al máximo.

Por: Carolina M. Payán