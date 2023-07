Claudia Álvarez: ¿cómo balancea su vida de actriz y mamá?

Junto con su esposo Billy Rovzar, la actriz Claudia Álvarez ha logrado compaginar su carrera profesional con su vida de mamá.

Su primera hija, Kira, llegó hace poco más de 3 años. Entonces, todo parecía miel sobre hojuelas. Sin embargo, con la llegada de sus mellizos Clío y Billy, lograr un equilibrio entre estas dos áreas de su vida se ha convertido en una tarea difícil.

En sus redes sociales, Claudia no ha dudado en compartir lo complicado que es tener tres niños pequeños en casa mientras intenta cumplir con sus compromisos laborales, pues siente que le faltan horas al día para poder hacerlo todo.

La actriz respondió a sus fans en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram; ahí compartió: “Me parto en mil, me faltan horas en el día y sí he tenido ataques de ansiedad, pero dejando de futurear y viviendo el presente es lo que más me ha ayudado”.

Claudia Álvarez se casó con el productor Billy Rovzar en 2016 Instagram @claudiaalvarezo

Algo que le ayuda a organizarse es ser muy estricta con sus tiempos, para aprovechar cada momento. A otra pregunta de los fans, respondió:

“Soy muy organizada con mis tiempos y trato de no poner ya mil cosas en el día, para dar prioridad a lo que es más importante para mí. Ahora con el trabajo tengo poco tiempo libre que le dedico a mis hijos y a estudiar (y a contestar sus preguntas)”

Con su primera hija, la actriz sentía culpa de tener tiempo libre, pues sentía que todo se lo tenía que dedicar a Kira. Sin embargo, con la llegada de los mellizos y tener que dividir su tiempo entre los tres, tuvo que ser muy firme para establecer prioridades. Hacer esto fue lo que le permitió regresar a trabajar, además de hacer un gran equipo con su esposo.