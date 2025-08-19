5 maneras de llevar las botas altas en la oficina durante el otoño 2025

Las botas altas se han convertido en ese accesorio que en el clóset de muchas ya es imprescindible. Sí, cada otoño vuelve y es un clásico que amamos vestir; sin embargo, cada año se reinventa para mostrarnos su mejor versión. Estas no solo estilizan ye levan cualquier look, también son la compañía perfecta para los días de frío (especialmente cuando tenemos que salir a la oficina). Revisa estas ideas para llevarlas al trabajo sin perder formalidad ni estilo.

Con vestido tipo suéter

Un clásico de otoño que nunca, pero nunca falla. Combinar tus botas altas con un vestido de punto será tu acierto para mantenerte calentita y verte fashion. Ya sea que apuestes por una versión holgada para un look cozy o elijas una versión más entallada para enmarcar tu figura, definitivamente estarás luciendo un atuendo elegante, acogedor y fácil de combinar.

Con falda lápiz y camisa blanca

Esta es una versión más ejecutiva de cómo llevar tus botas, pero no por ello menos elegante. Apuesta por una falda hasta la rodilla para estilizar tu silueta y suma un lindo par de botas en colores neutros (negro, camello o café), para lograr un equilibrio entre modernidad y formalidad (pero sin que sea un outfit aburrido).

Las botas altas con traje sastre y blazer oversized son el must que debes llevar a la oficina. Daniel Zuchnik/Getty Images

Con pantalones de vestir rectos

Esta combinación es de las favoritas de muchas, los pantalones rectos y de pierna ancha siempre serán la elección para un atuendo formal, combinarlos con botas altas lejos de verse equis o sin chiste, hará que tu look se vea original, especialmente cuando eleves una pierna al estar sentada en la oficina y que al levantarse el pantalón lo que se muestre sea el cuerpo de tu bota. Así, estas se convierten en las protagonistas del look mientras te aportan un aire sofisticado.

Con maxivestido

Los maxivestidos son una de las prendas más bellas que se pudieron crear, su vuelo y longitud logran que proyectemos elegancia y presencia. No solo son elegantes, combinados con un par de botas largas, serán la combinación perfecta para que brilles en la oficina. Con esta prenda ocurre lo mismo que con el pantalón, en apariencia las botas están escondidas, sin embargo, cuando tengas que caminar o hacer un movimiento que permita apreciarlas, elevas tu atuendo al máximo.

Con traje sastre

Esta es la combinación del 2025, lo vimos muchísimo durante la semana de la moda de Copenhague y entendemos por qué. La combinación de estas dos piezas, apostando por un blazer oversized y una falda corta, hacen que las botas resalten y sobresalgan de todo el look, haciendo que tengas un atuendo poderoso, moderno y con mucha personalidad.

Las botas altas ya no son exclusivas de las noches de otoño (pues las hemos estado viendo desde mediados de verano), sin embargo, sí se han consolidado como las compañeras perfectas para atuendos sofisticados, elegantes y modernos. No dudes ni por un segundo apostar por ellas en tu camino a la oficina, especialmente esta temporada de otoño que puesta por ser fría.