Así respondió Justin Baldoni las acusaciones por “acoso” de Isabela Ferrer: “fue un ataque inapropiado”

Hace tan solo un día, el nombre de Justin Baldoni volvió a ocupar los titulares luego de que la actriz Isabela Ferrer, (quien interpreta a la versión joven de Lily, a quien Blake Lively da vida en su versión adulta), declarara de forma pública que había sufrido acoso por parte del también director del filme, durante el proceso legal que este enfrenta en contra de Lively.

Ante la situación, el actor no se quedó callado y decidió compartir su versión de los hechos a través de un comunicado.

Baldoni responde a las acusaciones

El proceso legal que enfrenta Justin Baldoni contra Blake Lively sigue creciendo y dando de qué hablar. El día de ayer, la joven Isabel Ferrer declaraba, a través de sus abogados, que tanto el actor, como su equipo legal y la productora Wayfarer Studios, han intentado acosarla y ejercer presión legal en medio de la disputa que Baldoni sostiene con Lively. , asegurando que el actor busca involucrarla en una situación de la que ella deseaba mantenerse al margen.

El día de hoy, Justin salió a desmentir estas acusaciones, de acuerdo con información de E! News, el abogado de Baldoni enviaría una carta al juez Lewis J. Liman notificando que la acusación de Ferrer “constituye un ataque inapropiado contra el Sr. Baldoni y su abogado… y e irrelevante para determinar si la Srita. Ferrer debe ser notificada por medios alternativos”, se lee en el documento.

La situación del caso hasta el momento

Isabela fue citada a declarar por parte de Blake en febrero de este año, cinco meses después el equipo de Baldoni intentó hacer lo mismo, sin embargo, el abogado de Ferrer rechazó la solicitud y en su lugar presentó una oposición legal. Esta acción provocó que la defensa del actor acusara al abogado de “poner trabas” demostrando su descontento ante la situación de que Blake tuviera acceso al testimonio de Isabela, pero Baldoni no.

Los abogados de la actriz, de 24 años, señalaron que Justin y sus colaboradores han estado actuando de forma inapropiada, tratando de manipularla y presionarla luego de que ella se negara a entregar el control de su testimonio.

Aunque Justin Baldoni ya respondió ante lo sucedido a través de sus abogados, las acusaciones de Isabela siguen representando una situación delicada, pues este es un caso que continúa en desarrollo y las acusaciones que el también director tiene en su contra son un tema delicado. Seguramente en los próximos días tendremos más información y detalles del caso, por el momento seguiremos al pendiente del desarrollo de esta disputa tan mediática.