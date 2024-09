Las 5 parejas de famosos que protagonizaron los momentos más románticos en los Emmy 2024

La gala de los Premios Emmy se convirtió en una celebración no solo de los logros televisivos, también tuvo al amor de protagonista. Desde las actitudes cómplices de Billy Crudup y Naomi Watts en la alfombra roja hasta el apoyo incondicional de Benny Blanco a Selena Gómez. La noche estuvo repleta de momentos románticos y tiernos para recordar.

El romance está en los Emmy: las mejores parejas

Susan Levin y Robert Downey Jr

La relación entre Susan y Robert es un ejemplo inspirador de cómo el amor y el apoyo pueden transformar vidas. Se conocieron en el set de Gothika, en el 2003, esto marcó el inicio de una historia de compromiso y respeto. En ese entonces, el actor tenía problemas por sus adicciones, aun así, Susan estableció una conexión profunda. La relación se consolidó gracias al compromiso de Robert de superar sus problemas de adicción.

Downey Jr. estaba nominado como mejor actor de reparto en la categoría serie limitada o antológica o película, el intérprete acudió con su esposa. La pareja se mostró afectuosa y sonriente durante la velada.

La historia de Susan y Robert Downey Jr. es un testimonio del poder del amor y la resiliencia frente a las dificultades. Getty Images

Jon Hamm y Anna Osceola

La serie Mad Men no solo fue el escenario donde se conocieron Jon y Anna, sino también el catalizador de un amor duradero. Tras años de amistad y colaboración, la pareja decidió unir sus vidas en matrimonio. Su boda se celebró en el icónico Anderson Canyon, en el mismo lugar donde se filmó la última escena de la serie, como un homenaje a sus inicios y un símbolo de su amor perdurable.

La pareja formada por Hamm y Osceola fue una de las más elegantes de la noche. Ella, resplandeciente en un vestido de lentejuelas, y él, con su estilo clásico, demostraron ser una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Hamm habló por primera vez sobre su romance con Osceola en una entrevista en septiembre de 2022 Getty Images

Selena Gomez y Benny Blanco

La historia de amor entre Selena y Benny es un testimonio de cómo una conexión profesional puede convertirse en un vínculo romántico profundo. Desde sus primeros encuentros por temas laborales hasta su consolidación como pareja, ambos han mostrado compromiso.

Pese a los altibajos de sus vidas personales, ambos parecen encontrar en su relación una fuente de estabilidad y felicidad. Aunque fue muy comentada la decisión de Blanco de no posar junto a Selena en la alfombra roja, el productor musical apoyó a su novia durante la premiación.

Una oda a la elegancia: Selena Gomez en Ralph Lauren Getty Images

Idris Elba y Sabrina Dhowre

Se conocieron casualmente en un bar de jazz durante el rodaje de ‘The Mountain Between Us’ en 2017, y fue amor a primera vista. Su conexión fue instantánea y profunda, y rápidamente se convirtieron en inseparables. La pareja hizo su debut público en el Festival Internacional de Cine de Toronto ese mismo año, y siguen felices hasta la fecha.

La pareja se casó el 26 de abril de 2019 en una ceremonia lujosa en Marrakech, Marruecos. Getty Images

Naomi Watts y Billy Crudup

La pareja nos ha regalado una hermosa historia de amor que desafía las expectativas. Su romance nació en el set de Gypsy, en 2017. Después de una íntima boda civil en Nueva York, la pareja celebró una segunda ceremonia más elaborada en México, rodeada de amigos y familiares.

Naomi y Billy protagonizaron un momento romántico en la alfombra roja de los Emmy, cuando ella se acurrucó en la espalda de él. Ambos estaban nominados en categorías distintas por sus roles en las series Feud: Capote vs. the Swans y The Morning Show. Crudup resultó ganador y, al recibirlo, le dedicó unas tiernas palabras a Watts: “pedazo de placer visual”.

Watts ha hablado abiertamente sobre su vida personal y su relación con Crudup, mencionando que su intimidad ha mejorado con el tiempo Getty Images

Los Premios Emmy 2024 estuvieron llenos de sorpresas, pero ninguna tan conmovedora como las muestras de amor de las parejas que te presentamos ¿Cuál fue tu pareja favorita?