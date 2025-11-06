“Al principio no me creyó”: Cristiano Ronaldo revela detalles inéditos sobre la propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo abrió su corazón sobre un momento que, hasta ahora, tanto él como su prometida habían mantenido en silencio: la noche exacta en la que le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez.

Fue en agosto de este año cuando el astro portugués decidió finalmente dar el paso y entregarle un enorme anillo de diamante, un momento que lo marcó de por vida, no por la labor de encontrar la joya, sino por la reacción de la modelo al estar frente a la pregunta.

Durante su entrevista con Piers Morgan en el podcast “Uncensored”, episodio emitido el pasado 4 de noviembre, Cristiano explicó cada detalle, desde cómo eligió el anillo, hasta por qué Georgina no creyó que él hablaba en serio en ese momento.

¿Dónde se dio la propuesta y cómo fue exactamente?

Cristiano no detalló la ubicación específica, pero sí aclaró que ocurrió de madrugada, después de una cena privada donde él mismo pidió que el anillo se guardara hasta que el momento fuera “el correcto”: “Era como la una de la madrugada y mis hijas estaban durmiendo. Una amiga me dio el anillo para que se lo ofreciera a Gio, y justo cuando se lo estaba dando, mis dos hijas entraron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo pensé: ‘¡Guau, este era el momento perfecto!’”, recordó el futbolista.

El futbolista confesó que lo que lo unía a Gio era saber que era el amor de su vida. Instagram @georginagio

El anillo de Georgina, la joya que siempre quiso

El exclusivo diamante ovalado de gran tamaño que Gio nos presumió en redes sociales y posteriormente en Nueva York, cuyo valor se estima sea multimillonario, fue elegido por el futbolista con indicaciones precisas de su prometida. Si bien Gio no tenía idea de cómo sería la pieza, Cristiano comparte que su gran ilusión era tener un anillo así de grande: “Me pidió un anillo porque su sueño era tener una piedra preciosa. Me esforcé mucho y finalmente encontré lo que le encantó”.

¿Cuál fue la reacción de Georgina a la propuesta?

El futbolista reveló que, a pesar de que su anillo de compromiso era una pieza que esperaba sorprendiera a Gio, la realidad es que pasó a segundo plano en cuanto él hizo la pregunta: “A ella no le importaba el anillo. Me preguntó si decía la verdad. Me dijo: ‘¿Es en serio?’ Y le dije: ‘Sí, soy sincero. Te quiero. Quiero casarme contigo’. Pero al principio no me creyó”, recordó el jugador.

Sin embargo, durante la conversación dejó muy claro que la razón por la que esperó hasta ahora fue porque él confiaba en que llegaría el momento oportuno y especial para proponerse. Además, agregó que no solo había hecho la pregunta por el tiempo que llevaban juntos o porque era la madre de sus hijos, sino porque Gio es el amor de su vida.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado fecha o detalles sobre el enlace, sin duda alguna esta unión es una de las más esperadas del mundo del deporte y el entretenimiento.