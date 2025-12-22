¿Pasarán Navidad juntos? Ben Affleck y Jennifer Lopez se reúnen para hacer compras a un año de su divorcio

A pocos días de celebrar Navidad, Jennifer Lopez y Ben Affleck coincidieron en una salida de carácter cotidiano que no pasó desapercibida por los paparazzi. A casi un año de haberse divorciado oficialmente, la expareja fue vista compartiendo una salida de compras en Los Ángeles, en compañía del hijo del actor, Samuel. El paseo inevitablemente reavivó la conversación sobre el tipo de relación que los actores mantienen en la actualidad. ¿Habrá la posibilidad de que pasen las fiestas juntos?

¿Por qué Jennifer Lopez y Ben Affleck salieron juntos?

La salida tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en Brentwood Country Mart, una zona mayormente conocida por poseer diversas tiendas en sus alrededores. En el lugar, Bek y su hijo mejor fueron vistos con atuendos relajados, mientras que “la Diva del Bronx” fue vista con un estilo cómodo pero elegante, el cual se conformó por un vestido marrón a juego con un cárdigan y botas.

Además de los atuendos, la naturalidad del encuentro llamó la atención, pues el trío recorrió varias tiendas hasta detenerse en un mercado cercano a almorzar. La actitud de los tres demostraba un ambiente cercano y cordial que causó la aprobación de más de uno.

JLo y Ben Affleck fueron visto paseando y haciendo compras navideñas. Getty Images

JLo y Ben Affleck mantienen una relación amistosa

Aunque fue a principios de 2025 que la pareja decidió oficializar de forma legal su divorcio, luego de dos años de matrimonio, ambos han dejado claro en diversas ocasiones que su vínculo ha cambiado, pero no ha desaparecido. Comparten una larga historia, así como proyectos profesionales en común.

Hace tan solo unos meses coincidieron por motivos laborales durante la promoción de su más reciente proyecto “El beso de la mujer araña”. En el evento, ambos compartieron la profunda admiración que tienen el uno por el otro, así como el reconocimiento profesional que los ha llevado a mantener un vínculo cercano y cordial.

¿Navidad juntos o coincidencia?

Aunque la salida previa a la celebración de Navidad despertó la especulación de más de un curioso, la realidad es que no existe ninguna confirmación oficial sobre una celebración conjunta de los actores.

Que Samuel haya estado presente en el encuentro sugiere que el vínculo que los une es cercano, mas no significa una reconciliación de pareja.

La reunión entre Ben Affleck y Jennifer Lopez no confirma planes de compartir las fiestas juntos. Sin embargo, sí nos deja ver la convivencia que siguen manteniendo, madura y respetuosa, que los ha llevado a tener una dinámica familiar única y cercana.

Así, esta salida, más que una señal de reavivar la relación, fue una salida casual de compras navideñas como las que haríamos de forma común con nuestros seres queridos.