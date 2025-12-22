Así fue la lujosa y romántica fiesta de compromiso de Lady Eliza Spencer en Ciudad del Cabo

Lady Eliza Spencer, sobrina de la inolvidable princesa Diana, celebró recientemente su fiesta de compromiso en un entorno entrañable, especial y muy significativo. Ciudad del Cabo fue el escenario para la recepción del festejo, un lugar especial para la joven de 33 años, pues fue aquí donde creció y también el lugar en el que su historia de amor con Channing Millerd comenzó.

Cinco meses han pasado desde el anuncio de su compromiso, el cual fue romántico como elegante frente al atardecer de Grecia, y este fin de semana la aristócrata festejó en una reunión íntima y cercana de forma oficial su compromiso.

Eliza Spencer celebra su compromiso el fin de semana

Para Lady Eliza, Sudáfrica representa sus raíces, el lugar donde estuvo su infancia y donde forjó los vínculos familiares más profundos de su vida. Ciudad del Cabo se convirtió en el espacio perfecto para dar pie a esta mágica celebración donde el entorno natural se complementó de forma exquisita con la decoración e iluminación para hacer de esta velada un momento cálido y lleno de sofisticación.

A través de sus redes sociales, Eliza nos dejó ver un poquito de lo que fue la recepción que gritaba a los cuatro vientos un ambiente romántico e íntimo.

Así fue la recepción de la fiesta de compromiso de Lady Eliza Spencer. Instagram @elizavspencer

Lady Eliza deslumbró con elegante y femenino vestido blanco

Además de la apariencia elegante y refinada de la fiesta, otro de los elementos que llamó la atención fue el atuendo que la sobrina de Diana de Gales eligió para la ocasión.

Con un vestido mini de corte A de la firma Galia Lahav, Lady Eliza se llevó los reflectores. El modelo en color blanco contaba con pequeñas y delicadas aplicaciones florales en relieve transparente. Haciendo ver a la joven como un hada cubierta de mariposas. El diseño de escote cuadrado fue complementado por Eliza con un par de tacones blancos, un peinado pulido elegante y minimalista, una manicura elegante y delicada en color blanco lechoso, dando como resultado un atuendo romántico, fresco y muy ad hoc a la estética del evento.

Eliza Spencer luciendo un vestido Galia Lahav Instagram @elizavspencer

Por su parte, el novio se dejó ver con un atuendo más relajado, pero igual de elegante y refinado que su prometida. Channing lució una camisa de lino azul con un par de pantalones blancos a juego con el tono del vestido de Eliza.

Dentro de los asistentes a la fiesta se pudieron observar miembros de la familia Spencer, entre ellos, su hermana gemela Amelia, quien llevó un vestido verde olivo, y su hermana mayor Kitty Spencer, la madre de la futura novia, Victoria Aitken, y su medio hermano Samuel.

Lady Eliza Spencer y Channing Millerd Instagram @elizavspencer

¿Cómo fue el compromiso de Eliza y Channing?

LA pareja anunció su compromiso el pasado 31 de julio a través de sus redes sociales. En un carrusel de 3 fotografías, Eliza y Channing compartieron con el mundo un poco de una de las noches más románticas e importantes de sus vidas. Santorini fue el escenario donde dijo ‘sí’ al amor de su vida, entre velas, el Mar Egeo y el atardecer griego.

Después de casi diez años de relación, la pareja decidió dar el siguiente paso y celebrar su compromiso con sus seres queridos y cercanos. Aunque todavía no han definido el lugar ni la fecha exacta de la boda, lo que sí es seguro es que elegirán un destino romántico y encantador.

La fiesta de compromiso de Lady Eliza Spencer se celebró en un ambiente elegante y lleno de amor para la futura pareja de esposos. Con Ciudad del Cabo de fondo, Eliza y Channing Millerd compartieron una velada romántica y refinada, marcando así el inicio de una de las bodas que más esperamos ver en 2026.