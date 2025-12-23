Dark cherry y otros cinco tintes de pelo rojo que debes conocer antes de Navidad

Conforme se acerca Navidad, la búsqueda de tintes rojos o alternativas para lucir un look nuevo no solo está dominando los buscadores, sino también los salones de belleza. Y es que diciembre despierta en más de uno esa necesidad tan imperiosa de hacernos algo para ver y sentirnos diferentes, especialmente con la llegada del Año Nuevo en el horizonte.

Si tú, como nosotras, estás buscando opciones para llegar a la cena navideña con una imagen fresca, poderosa y completamente diferente, déjate conquistar por el pelo rojo y descubre las opciones de tintes de pelo en tendencia para una imagen elegante y muy favorecedora, especialmente el dark cherry.

Dark cherry

Si existe un tono que sea elegante por excelencia y el favorito indiscutible de la temporada, ese es el dark cherry. Este color se basa en un cereza profundo con subtonos fríos que lo hacen lucir intenso, refinado y sumamente favorecedor.

Aunque suele lucir bien sobre pieles claras o medias, su versatilidad permite que cualquier tipo de piel lo lleve a la perfección. Este color está recomendado para aquellas que desean un cambio impactante pero discreto; su profundidad es perfecta para llevarla con melenas oscuras.

Rojo vino

Mucho más oscuro que el tono cherry, el tinte rojo vino apuesta por llevar una base borgoña con matices de tonos ciruela, logrando un color elegante y muy bello. Estas características hacen del rojo vino la opción perfecta para un look elegante que transmita madurez y refinamiento. Ojo, esto no quiere decir que envejezca; todo lo contrario, aporta profundidad y brillo al rostro, logrando suavizar las facciones.

Cobrizo

El cobrizo sigue siendo uno de los rojos más solicitados y pedidos por muchas mujeres. Este color es un tono cálido con reflejos dorados que hacen que el rostro luzca iluminado de forma inmediata mientras ayuda a suavizar las facciones.

Aunque este color necesita una base clara para que se vea intenso, no se necesita recurrir a una decoloración extrema para lucirlo de forma bella. Si estabas pensando en una alternativa que fuera visible pero sin verse muy artificial, este tinte es tu opción.

Castaño rojizo

Este color es el punto exacto entre una melena castaña con tintes de rojo. No es un color evidente, pues su base sigue siendo oscura, pero contiene reflejos que aportan dimensión al pelo, lo que lo convierte en la opción ideal si lo que buscas es ingresar al mundo de las melenas rojas, pero de forma discreta y sin un cambio radical.

Gracias a su base, es un color de tinte que no requiere mucho mantenimiento, así que tampoco tendrás que preocuparte por los retoques constantes.

Strawberry blonde

Si bien este color no lleva una base roja pura, sí contiene algunos toques de tinte rojizo que lo hacen muy especial. La base de este tinte es un color rubio cálido y logra un efecto muy luminoso sobre el rostro, además de agregar una apariencia muy juvenil. Si tienes una base clara y buscas un color que marque la diferencia, esta es tu opción.

Golden copper

Los rojizos con subtonalidad dorada no solo estarán dominando las tendencias del 2026; es una opción ideal cuando lo que estás buscando es una imagen diferente, muy evidente pero sofisticada.

Esta opción es perfecta para aquellas que buscan los looks llamativos y si deseas que tu melena sea la protagonista de estas fiestas decembrinas.

El pelo rojo, si bien es cierto que se convertirá en una de las grandes tendencias del 2026, es la opción más favorecedora para aquellas que están buscando un cambio de look antes de Navidad. Ya sea que apuestes por el dark cherry o un tono más llamativo como el cobrizo, estas opciones están pensadas para favorecerte y ayudar a rejuvenecer tu imagen.