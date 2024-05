Los hombres que conquistaron el corazón de Audrey Hepburn: estos fueron los grandes amores de la actriz

El estilo de Audrey Hepburn sigue siendo un referente de moda; su actuación en Desayuno en Tiffany’s (de Truman Capote) la hizo ganadora del reconocimiento de la industria del cine y la moda... pero su belleza conquistó corazones. Por eso, es momento de recordar quién (o quienes) fueron dueños del suyo.

El 4 de mayo de 1929, Ixelles, Bélgica, nació Audrey Kathleen Ruston. Sus padres fueron Ella van Heemstra, aristócrata neerlandesa, y Joseph Victor Anthony, trabajador para el servicio diplomáticos. La pareja se divorció cuando Audrey era una niña. Durante su infancia, sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Sobre su vida, la actriz llegó a decir: “Mi propia vida ha sido mucho más que un cuento de hadas. He tenido algunos momentos difíciles, pero cualesquiera que sean las dificultades por las que he pasado, siempre he obtenido un premio al final”. A pesar de las dificultades, Hepburn se consagró como una de las actrices más icónicas del siglo XX. Películas como “Vacaciones en Roma” y “Desayuno con Diamantes” la llevaron al estrellato.

Los amores de Audrey Hepburn

“Dicen que el amor es la mejor inversión; cuanto más das, más recibes a cambio”, dijo la actriz, modelo, bailarina y activista británica de la época dorada. Y aunque la prensa la relacinó con varias celebridades, estos fueron sus grandes amores:

James Hanson: El que no fue (1952). Durante el rodaje de “Roman Holiday”, Audrey salía con el empresario británico James Hanson. El futuro Lord estaba emocionado por casarse con la estrella de Hollywood, y las hermanas Fontana ya habían trabajado el vestido de novia. Sin embargo, al final, Hepburn canceló la boda.

Su boda con James Hanson fue cancelada y Audrey Hepburn decidió donar el vestido de novia diseñado por las hermanas Fontana. Getty Images

Mel Ferrer: Un Amor Turbulento (1954-1968): En 1954, Audrey Hepburn contrajo matrimonio con el actor Mel Ferrer. Su relación, inicialmente apasionada, se vio empañada por las infidelidades de Ferrer y las diferencias en sus estilos de vida.Tras 14 años de matrimonio y un hijo en común, Sean Hepburn Ferrer, la pareja se divorció en 1968.

Vivieron y trabajaron juntos, el primer marido de Audrey Hepburn fue el actor Mel Ferrer Getty Images

William Holden: Una pasión fugaz (1954): Durante el rodaje de la película “Sabrina” en 1954, la actriz inició una apasionada relación con su coprotagonista, William Holden. Él era 11 años mayor, estaba casado y, al final, la relación no prosperó.

Andrea Dotti: Un matrimonio marcado por las infidelidades (1969-1982) :En 1969, buscando estabilidad y un hogar para su hijo, Audrey Hepburn se casó con el doctor Andrea Dotti, un psiquiatra italiano. Sin embargo, su matrimonio estuvo plagado por las infidelidades de Dotti. Tras más de 12 años juntos, se divorciaron en 1982.

La segunda vez que llegó al altar Audrey Hepburn fue con Andrea Dotti Getty Images

Robert Wolders: Un amor maduro y duradero (1982-1993): Con Robert Wolders, un actor y director holandés, la actriz logró establecer una relación de respeto mutuo y compañerismo, amor que duró hasta el fallecimiento de la actriz en 1993. Wolders fue su confidente, apoyo incondicional y el gran amor de sus últimos años.

Al final, encontró un amor maduro y sincero en Robert Wolders, quien la acompañó hasta sus últimos días. Getty Images

La vida amorosa de Audrey Hepburn, como su propia persona, estuvo llena de contrastes. Desde grandes amores hasta rupturas dolorosas, su historia nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes experimentan las emociones humanas más intensas. A través de sus relaciones, podemos comprender mejor la complejidad de esta mujer icónica y apreciar aún más su legado.