La vida de Gloria Vanderbilt: multimillonaria heredera, diseñadora e inspiración para Desayuno en Tiffany’s

Su vida estuvo marcada por la tragedia, los amores pasajeros, las ilusiones y las desesperanzas. Gloria Vanderbilt fue una pobre niña rica, aristócrata, ícono de la moda, inspiración para la legendaria novela Desayuno en Tiffany’s, sobre todo, una mujer que cautivó a todos con su magia y personalidad.

Fue una mujer moldeada por su época que logró romper con el techo de cristal de su contexto. No sólo fue musa, llegando a ser una de las mujeres que inspiraron a Truman Capote, Gloria también fue una artista de armas tomar: con lápiz y papel redactó libros y diseñó fabulosas prendas de vestir.

No se amedrentó por la opinión ajena: “Nunca me he permitido pensar en lo que otras personas piensan de mí. Nunca puedes hacerles cambiar de opinión, así que ¿por qué perder el tiempo intentándolo?”, como llegó a afirmar.

Esbeltísima como una ideal modelo parisina, Gloria llegó a posar para fotógrafos reconocidos, como Cecil Beaton y Horst. Archivo

Quién fue Gloria Vanderbilt

Gloria Vanderbilt nació en la ciudad de Nueva York el 20 de febrero de 1924. Fue la tataranieta de Cornelius Vanderbilt, un emprendedor que amasó una enorme fortuna en el siglo XIX. Además de gozar de una millonaria herencia, Gloria fue una mujer que logró superar las limitaciones de su época. Se antepuso a los deseos de su esposo, Leopold S. Stokowski, a quien veneraba y forjó su propio destino.

Tras superar propios sus miedos en terapia, logró mostrar su espíritu emprendedor, en la década de los 50 presentó su primera exposición de pintura. Con la creatividad a flor de piel, se lanzó como actriz en teatro, escritora y diseñadora de moda, sus creaciones fueron populares en las décadas de 1970 y 1980.

Aunque su apellido estaba respaldado por una fortuna, ella hizo de su propio talento la fuente de su éxito, rodeándose de las personas adecuadas: “No hemos sido puestos en esta tierra para superarnos unos a otros. Hemos sido puestos en esta tierra para superarnos unos a otros.”

Además de su destacado papel en el mundo de la moda, Vanderbilt era conocida por su turbulenta vida personal. Entre sus amores están Marlon Brandon, Frank Sinatra y Roald Dahl, entre otros.

Siempre estoy enamorada. Si no es con un hombre, es otra cosa. Amo la belleza. Me encanta el cielo que veo fuera de tu ventana. Hay tanta belleza en el mundo Gloria Vanderbilt

Cuál fue el legado de Vanderbilt en la moda

Gloria Vanderbilt contribuyó significativamente al mundo de la moda gracias a su carrera como diseñadora. En 1977 Gloria se lanzó en la empresa de sus Jeans Gloria Vanderbilt para mujeres con la compañía Murjani, y les reportaría ingresos de cientos de millones de dólares.

Su legado en la industria de la moda incluye la creación de piezas innovadoras y su presencia como una figura influyente en la escena cultural de ese tiempo.

El autor y actor estadounidense Wyatt Emory Cooper y la heredera Gloria Vanderbilt Cooper con sus hijos: Carter Y Anderson. Getty Images

Qué tiene que ver Gloria Vanderbilt con Desayuno en Tiffany’s

Gloria Vanderbilt conoció al escritor Truman Capote durante sus primeros años como una bella figura de la alta sociedad. Se cuenta que Capote se inspiró en ella para crear el personaje de Holly Golightly en su famoso libro (también conocido como Breakfast at Tiffany’s o Desayuno con Diamantes), aunque detrás del personaje hay otras mujeres de la vida real (la madre de Truman, por mencionar una).

Sin embargo, aunque Gloria y Truman compartieron ciertos círculos sociales, no parecen haber tenido una relación íntima o profunda. Después de que Capote utilizara elementos de su vida para crear el personaje de Holly Golightly, se distanciaron.

Según el biógrafo Jerry E. Patterson, en su libro The Vanderbilts, hoy en día Gloria es la más conocida de la familia. Sus penas y alegrías, sus amores, sus tragedias, sus litigios en los tribunales, su arte y su magia aún cautivan al público.