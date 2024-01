Quién fue Truman Capote y cómo fue su venganza contra el jet set neoyorquino

El autor de los libros Desayuno en Tiffany’s, A sangre fría y Música para camaleones, también fue el autor de la más mediática venganza en contra del jet set estadounidense. Esta es la historia de cómo Truman Capote traicionó a las aristocracia neoyorquina.

El estadounidense Truman Capote fue un escritor, periodista, novelista, guionista y dramaturgo, que combinó en sus narraciones el misterio y el refinamiento literario, y puso de manifiesto las oscuras profundidades psicológicas humanas.

Nació bajo el nombre de Truman Streckfus Persons el 30 de septiembre de 1924, en Nueva Orleans, estado de Luisiana. Según sus palabras, Truman comenzó a escribir ficción durante su infancia para mitigar el aislamiento que sufría. El escritor consiguió trabajo en la revista The New Yorker, y ahí estuvo dos años, hasta el verano de 1944, cuando fue despedido por un malentendido.

Éxitos después y tiempo más tarde, en junio de 1945, su novela corta Miriam fue publicada por la revista Mademoiselle y recibió excelentes críticas. Truman ganó el premio Best First-Published Story y este le abrió las puertas a otras publicaciones como las revistas a Harper’s Baazar, The Atlantic Monthly, Prairie Schooner y Story. Esto atrajo la atención del publicista Bennet Cerf, quien le ofreció un contrato con la editorial Random House para que escribiese una novela. Lo que dio a inicio a una prolífica lista de publicaciones, libros y más.

Truman Capote se volvió en amigo íntimo de Lee Radziwill, hermana menor deJacqueline Kennedy Onassis Archivo

¿Quiénes son los cisnes de Truman Capote?

A Truman se le permitió entrar en el mundo de los ricos a nivel internacional. La socialite Slim Hayward (más tarde Slim Keith) lo llamó la mejor compañía del mundo. Marella Agnelli, la esposa de uno de los más grandes industriales italianos, le rogaba para que se fuese de tour a las islas griegas a bordo de su yate. Gloria Guinness, la reina del chic, lo mimaba. Charlie y Oona Chaplin lo entretenían. Truman estableció una amistad que duraría más de 20 años con la millonaria pareja formada por Babe y Bill Paley. También tuvo una buena relación con Gloria Vanderbilt.

Era venerado por su don para contar historias y, en la alta sociedad, su lengua viperina entretenía a las damas más ricas, bellas y poderosas de la élite neoyorquina: ¡los cisnes! De quien se volvió, además de su amigo, su confesor.

Los cisnes de Truman Capote fueron: Babe Paley, aristócrata, editora de moda y trend setter; Slim Keith, it girl que se casó en segunda nupcias con director de cine Howard Hawks y en terceras con el banquero británico Baron Keith de Castleacre; Lee Radziwill, la hermana menor de Jackie Kennedy que se casó conel príncipe polaco Stanislaw Albrecht Radziwill; C.Z. Guest, una hermosa socialité que fue fotografiada por Slim Aarons y pintada por Diego Rivera, Andy Warhol y Salvador Dalí; Gloria Guinness tenía un sentido de la moda innati, superado por su habilidad para elegir maridos, se casó con Graf von Furstenberg-Herdringen, Ahmad-Abu-El-Fotouh Fakhry Bey y Thomas Loel Guinness (el heredero del imperio cervecero) y Marella Agnelli esposa de Giovanni Agnelli, el heredero del imperio automovilístico Fiat.

Gloria Guinness, Truman Capote y Barbara “Babe” Paley en1957 Getty Images

¿Cuál fue su venganza contra el jet set?

A pesar de que en 1976 su editor le aconsejó no hacerlo, Truman permitió que la revista Esquire publicara cuatro capítulos de su novela inconclusa Oraciones respondidas, en la que narraba bajo seudónimos hechos reales de las vidas de sus amistades de la jet set. Eso provocó el rechazo de la sociedad de Nueva York.

William L. Nance dijo de Truman en su libro The Worlds of Truman Capote, que Truman era paradójico: “Es un dedicado artista que escribe solo por dinero; es el hombre que puede ver la ejecución de un amigo, la graba con fría precisión y llora tres días seguidos...”.

Truman era adicto al alcohol y a las drogas. En su libro Dear Genius... A Memoir of My Life with Truman Capote, su pareja Jack Dunphy lo confirmó y dijo que ambos llevaban vidas diferentes: algunas veces estaban separados, permitiéndose autonomía en la relación.

Al sentirse rechazado por la sociedad, comenzó el eclipse y Truman se perdió en sus adicciones. En 1980 se publicó su libro Música para camaleones. Señala Harold Bloom en su libro Truman Capote, que en el prefacio Truman expresó: “Comencé a escribir cuando tenía 8 años, no inspirado en ningún ejemplo”, queriendo dar la impresión de que su arte emergía de él mismo solamente, negando otras influencias literarias.



Muy deteriorado, el polémico y genial Truman Capote murió en Bel Air, Los Angeles, California, el 25 de agosto de 1984, a los 59 años de edad, de cáncer de hígado. De acuerdo con el informe del forense, la causa de la muerte fue “una enfermedad hepática complicada por flebitis y la intoxicación de múltiples medicamentos”.



Fue cremado y Dunphy recibió sus cenizas. Dunphy murió en 1992 y las cenizas de ambos están en Crooked Pond, entre Bridgehampton y Sag Harbor, Nueva York.

Ahora, la venganza de Truman Capote contra el jet set neoyorquino será contada en Feud: Capote vs. The Swans. La producción cuenta con un reparto de primer nivel: Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Diane Lane y Molly Ringwald. En España la fecha de estreno es el 7 de febrero, pero falta por confirmarse en México.