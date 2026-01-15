Suscríbete
Brooklyn Beckham rompe el silencio y aclara por qué solicitó a sus padres la comunicación mediante abogados

El hijo de David y Victoria Beckham habría tomado esta decisión para proteger su bienestar emocional y establecer límites con su familia.

Enero 14, 2026 • 
Lily Carmona
Brooklyn Beckham bloquea a sus padres David y Victoria Beckham en Instagram

Brooklyn Beckham revela por qué bloqueó a sus padres de Instagram

Getty Images

La situación de tensión entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, continúa generando debate. Diversos medios de comunicación, así como fanáticos de la familia, han catalogado a esta “disputa” como uno de los momentos más delicados de los Beckham. Y es que durante meses, lo que comenzó como un rumor sobre “distanciamiento”, hoy podría asegurar que entre Brooklyn y su familia existe un conflicto.

Hace tan solo unos días trascendió un nuevo escándalo, luego de que el chef hiciera pública su decisión de mantener contacto con sus padres únicamente a través de sus abogados. Recientemente, el primogénito de los Beckham rompió el silencio revelando la relación detrás de esta solicitud.

Brooklyn Beckham decide poner distancia entre él y sus padres

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la familia, la solicitud, a pesar de haberse hecho pública recientemente, fue realizada en el verano pasado. Según informó, el objetivo de esta decisión buscaría marcar un límite a los Beckham luego de diversos intentos fallidos de “reconciliación” de forma privada. Los reportes indican que Brooklyn habría pedido en diversas ocasiones tanto a David como a Victoria que se abstuvieran de buscar tener contacto directo por el bien de su salud emocional.

brooklyn-beckham-y-nicola-peltz_1.jpg

Brooklyn revelaría que su decisión tuvo origen en el bienestar de su salud mental.

Getty

¿Por qué Brooklyn Beckham solicitó a sus padres comunicación mediante abogados?

Según reportes de “The Sun”, Brooklyn habría tomado esta decisión luego de que el “distanciamiento” afectara de forma profunda al chef. El medio, que tuvo acceso a miembros de su círculo cercano, destacó que una fuente afirmó que el joven ha pasado un tiempo difícil y que la situación no es como uno la imagina, pues detrás de ella hay demasiadas cosas y no solo Brooklyn siendo el “villano que bloqueó a sus padres”.

La fuente también afirmó que el primogénito busca a toda costa resolver el conflicto de forma privada, pero que “sus padres ignoraron sus deseos y continuaban mencionándolo en redes sociales en lugar de acercarse a él de forma privada”.

La decisión que llevó a Brooklyn a bloquear a sus padres

De acuerdo con reportes de diversos medios, otro factor que habría influido en la decisión de Brooklyn, así como en el distanciamiento, era la percepción que David y Victoria tienen sobre él. A pesar de que el joven ya está casado y tiene una vida en familia, sus padres aún lo consideraban como un niño, invalidando decisiones.

A esto se suman rumores sobre su relación con su esposa, Nicola Peltz, como el de la enemistad con Victoria al no casarse con uno de sus diseños, y otras situaciones que solo han ido haciendo más grande el “pleito familiar” y, por ende, poniéndolo en el centro de la opinión pública.

A pesar de que ninguno de los implicados ha salido a declarar de forma oficial la situación real que están atravesando como familia, Brooklyn Beckham ha dejado clara su postura de mantener el distanciamiento en el plano de lo privado. Por ahora, el futuro y la esperada reconciliación siguen permaneciendo en una incógnita.

Brooklyn Beckham
Lily Carmona
