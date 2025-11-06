Celebramos los 75 años de Ilusión junto a Emmanuel & Mijares.

Ilusión, una de las marcas más queridas de la moda íntima en México, cumplió 75 años de historia y lo celebró con una noche inolvidable. Con un legado que ha acompañado a generaciones de mujeres, la marca conmemoró su aniversario con una experiencia donde la moda, la música y la innovación se unieron para rendir homenaje a su trayectoria.

Renato Abramovich, CEO de Ilusión, y Bernardo Ayala, director de Marketing, compartieron detalles sobre el impacto de la marca durante estas siete décadas, además de los retos y oportunidades que enfrentará el futuro de la industria textil mexicana.

Durante la celebración disfrutamos de una gran pasarela llena de estilo, donde se presentaron las nuevas tendencias que reflejan la evolución de Ilusión y para cerrar con broche de oro, la noche contó con la presentación de Emmanuel & Mijares, quienes llenaron el escenario de nostalgia, energía y romanticismo.

Así, Ilusión celebró 75 años de grandes momentos, recordándonos por qué sigue siendo una marca que inspira, que evoluciona y que, generación tras generación, continúa haciendo historia en el corazón de México.

