Suscríbete
Entretenimiento

Celebramos los 75 años de Ilusión junto a Emmanuel & Mijares

Ilusión celebró su 75 aniversario rodeada de aliados, medios y personalidades que han acompañado su historia.

November 06, 2025 • 
Karen Luna
DSC04469.jpg

Celebramos los 75 años de Ilusión junto a Emmanuel & Mijares.

Billy Pérez.

Ilusión, una de las marcas más queridas de la moda íntima en México, cumplió 75 años de historia y lo celebró con una noche inolvidable. Con un legado que ha acompañado a generaciones de mujeres, la marca conmemoró su aniversario con una experiencia donde la moda, la música y la innovación se unieron para rendir homenaje a su trayectoria.

Leer:
Carolina Herrera
Moda
Carolina Herrera confirma cuál es el color de abrigo más elegante, ideal para mujeres 60+
March 01, 2025
 · 
Leslie Santana
adriana carolina y carolina herrera.jpg
Moda
Los 6 mejores looks inspirados en Carolina Herrera para lucir elegante después de los 50 años, según la IA
March 10, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Renato Abramovich, CEO de Ilusión, y Bernardo Ayala, director de Marketing, compartieron detalles sobre el impacto de la marca durante estas siete décadas, además de los retos y oportunidades que enfrentará el futuro de la industria textil mexicana.

Durante la celebración disfrutamos de una gran pasarela llena de estilo, donde se presentaron las nuevas tendencias que reflejan la evolución de Ilusión y para cerrar con broche de oro, la noche contó con la presentación de Emmanuel & Mijares, quienes llenaron el escenario de nostalgia, energía y romanticismo.

Así, Ilusión celebró 75 años de grandes momentos, recordándonos por qué sigue siendo una marca que inspira, que evoluciona y que, generación tras generación, continúa haciendo historia en el corazón de México.

Emmanuel Manuel Mijares
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Meghan Markle le pide al príncipe Harry que se aleje de sus primas Beatriz y Eugenia de York
Realeza
Meghan Markle le pide al príncipe Harry que se mantenga alejado de Beatriz y Eugenia de York tras la caída de Andrés Mounbatten Windsor
November 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Cómo te afecta Venus en Escorpio según tu signo del zodiaco?
Horóscopos
Venus en Escorpio: pasión, intensidad y cambios profundos en el amor según tu signo zodiacal
November 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Millie Bobby Brown cuanta detalles de su maternidad junto a Jake Bongiovi
Entretenimiento
Millie Bobby Brown revela detalles de su nueva vida como madre primeriza joven y los desafíos que ha enfrentado
November 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La princesa Anisha Rosnah de Brunei celebra su cumpleaños 31 con vestido de Victoria Beckham
Realeza
La princesa Anisha Rosnah de Brunei celebra su cumpleaños 31 con vestido de Victoria Beckham y causa sensación
November 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez